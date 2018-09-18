Первый космический турист облетит Луну

Космический туризм – новое хобби богатейших людей планеты. В ближайшее время готовится ещё одно путешествие к звёздам: миллиардер Юсаку Маэдзава из Японии станет первым космическим туристом, которому предстоит облететь Луну.

Состояние Юсаку Маэдзава, по данным журнала Forbes, оценивается почти в три миллиарда долларов. Свой капитал он заработал, основав одну из самых успешных онлайн-площадок по продаже одежды. Будущему космическому туристу сейчас 42 года, и он уже успел внести аванс за предстоящее незабываемое путешествие.

Полёт состоится на ракете Big Falcon Rocket в рамках проекта SpaceX под руководством Илона Маска. По расчётам, длительность полёта составит около недели, при этом ракета приблизится к Луне на очень близкое расстояние – всего 200 километров.