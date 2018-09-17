Из Зооботанического сада в Казани сбежали павлины

В социальных сетях появилось необычное видео: прохожему удалось запечатлеть павлинов, которые чинно прогуливались по улицам города. Очевидно, что птицы сбежали из Зооботанического сада, где они содержатся в полувольных условиях. Павлины привыкли спокойно передвигаться по территории, их не содержат в вольерах или клетках. Однако как им удалось выбраться за пределы Зооботсада, пока остаётся загадкой.

Надо заметить, птицы ведут себя достаточно спокойно: судя по видеоролику, они передвигаются по тротуару и не выходят на проезжую часть.

Это уже не первый случай птичьего побега этой осенью: в начале сентября из зоопарка Нижнекамска сбежал страус.