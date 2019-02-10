«Роскосмос» завершил сборку самого мощного ракетного двигателя в мире

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин официально объявил о завершении сборки ракетного двигателя РД-171МВ – самого мощного в мире на данный момент. Его собирали на подмосковном «НПО Энергомаш». В настоящее время двигатель готовится к первым огневым испытаниям.

По словам главы «Роскосмоса», новый агрегат сами конструкторы называют «царь-двигателем». Он предназначен для новейшей ракеты среднего класса Союз-5 «Иртыш», которая в 2023 году отправит на орбиту корабль «Федерация».