Первое растение на Луне погибло

Первый эксперимент по выращиванию земных растений на поверхности Луны завершился гибелью растения. Китайские учёные высадили семена хлопка, которые дали всходы, но не смогли выжить в условиях низких температур лунной ночи. Ночь на тёмной стороне Луны длится около двух земных недель, и температура достигает -170 градусов.

Впрочем, по словам исследователей, гибель растения была ожидаемой. Проросший хлопок и без того продержался целый день. Подобных опытов ещё не проводили никогда и нигде во всём мире – создать среду, близкую к реальным условиям, существующим на Луне, на Земле просто невозможно. Учёные планируют продолжать свои эксперименты и в дальнейшем.