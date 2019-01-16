В Казанском ботаническом саду зацвела серебристая акация

В оранжерее ботанического сада КФУ неожиданно расцвела серебристая акация – субтропическое растение, которое привезли в Казань с черноморского побережья. Причина такого удивительного явления, скорее всего, кроется в резком потеплении.

Обычно серебристая акация начинает цвести в конце февраля – начале марта. В связи с потеплением температура внутри оранжереи повысилась до +12 градусов, в результате чего растение почувствовало приближение весны и начало цвести. Акация цветёт примерно две-три недели, так что ещё целых полмесяца можно будет любоваться её жёлтыми цветами.

Тёплая погода в Татарстане, как утверждают синоптики, сохранится до конца недели. К воскресенью ожидается потепление до +1 градуса.