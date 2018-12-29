Первыми пассажирами российского лунного корабля станут мыши

Директор ИМБП РАН Олег Орлов рассказал о том, что первыми пассажирами российского лунного корабля «Федерация» во время беспилотного полёта станут мыши. Этих животных выбрали благодаря тому, что они известны своей реакцией на космические условия жизни. Мыши уже принимали участие в тестировании возвращаемого аппарата «Бион-М1», а в 2023 году отправятся в полёт на втором биоспутнике «Бион-М2».

«Федерация» станет первым российским лунным кораблём. Его разработкой сейчас занимается ракетно-космическая корпорация «Энергия». Первый полёт «Федерации» запланирован на 2030 год.