Диктант на татарском языке пройдёт в Казани

Образовательная акция «Татарча диктант» проводится по всему миру 27 октября. В ней принимают участие 20 стран и 60 регионов России, где будут организованы диктанты на татарском языке. В Казани диктант пройдёт более чем на пяти площадках. Организатором стал Всемирный форум татарской молодёжи при поддержке института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого. Цель акции – повысить интерес к изучению национального языка.

Принять участие в акции и проверить своё знание татарского языка смогут все желающие. В качестве текста для диктанта будет использован отрывок из произведения известного татарского писателя, читать текст диктанта будут заслуженные деятели культуры и искусства, а проверят работы профессора и доктора филологических наук.