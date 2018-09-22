В мечетях Татарстана будут работать курсы татарского языка для всех желающих

Курсы изучения татарского языка откроются в рамках проекта «Без татарлар» («Мы татары»). Начало занятий – 1 октября, но записаться можно уже сейчас. Курсы будут абсолютно бесплатными: их организует духовное управление мусульман республики Татарстан, инициатива принадлежала муфтию Татарстана Камилю Самигуллину.

Подобные курсы уже работали в этом году с февраля по апрель, но тогда в проекте принимали участие лишь 10 мечетей. На этот раз изучать татарский язык можно уже в 20 мечетях республики, пять из них находятся в Казани. Срок обучения продлили с трёх до шести месяцев. Занятия будут проводиться два раза в неделю, весь курс включает в себя 48 академических часов.

Вести занятия будут квалифицированные специалисты с большим опытом, помимо изучения языка слушатели курсов ознакомятся с татарской культурой и традициями.