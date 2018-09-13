На дно Марианской впадины погрузят российский флаг

Будущее уже рядом – в следующем году планируется приступить к масштабному проекту по изучению Марианской впадины, самой низкой точки Земли. Для этого в желоб спустится автономный аппарат «Витязь», рассчитанный на работу на сверхглубинах, а также будет организована донная станция для проведения глубоководных исследований.

С помощью новейшего оборудования российские учёные проведут изучение и картографирование дна, соберут пробы для лабораторных исследований, будут вести фото- и видеосъёмку. Одной из ключевых целей проекта станет отработка технологии создания подводной робототехники. Этот проект – большой шаг в развитии российской науки.