22 октября в Казани грандиозный бизнес-форум по лидерству, успеху и мотивации

Востребованные эксперты в области личностного роста – Радислав Гандапас, Маршалл Голдсмит и Аллан Пиз – впервые соберутся вместе в Казани на масштабном Бизнес-форуме «3 звезды на одной сцене».

ПОЧЕМУ НУЖНО ПОЙТИ НА БИЗНЕС-ФОРУМ?

• 3 мега-личности, которые знают о лидерстве, успехе и мотивации ВСЁ;

• 3 известнейших бизнес-спикера, каждый – со своими работающими инструментами;

• 3 уникальных жизненных опыта, 3 подхода к решению одних и тех же проблем.

Форум необходим тем, кто хочет использовать потенциал своей личности на 100% и зарядиться энергетикой ведущих бизнес-спикеров мира.

ЧТО ВАМ ДАСТ УЧАСТИЕ В БИЗНЕС-ФОРУМЕ?

1. Вы узнаете, почему одни добиваются успеха, а другие всю жизнь слывут неудачниками;

2. Откроете для себя модель развития лидерских качеств в себе и окружающих;

3. Вы узнаете, что нужно изменить в самом себе, чтобы стать успешнее и эффективнее;

4. Вы сможете зарабатывать по максимуму в любой сфере бизнеса;

5. Откроете для себя "закон трех сил" и "правило золотого треугольника”;

6. Вы получите мощную мотивацию к действию и уже завтра начнете реализовывать новую стратегию развития;

7. Вы откроете для себя секреты и стратегии личностного роста и успеха;

8. Познакомитесь с межперсональной коммуникацией и откроете для себя, как она влияет на ваш успех;

9. Вы прокачаете свои личные лидерские качества и поймете, почему важна командная работа;

10. Научитесь правильно ставить цели и идти к их реализации;

11. Получите эффективные и проверенные инструменты по личностному развитию, успеху и мотивации;

12. Вы поймете, чего именно хотите в жизни и как этого добиться благодаря синергии, которая будет царить на бизнес форуме в течение 2 дней.

Такое событие просто нельзя пропустить! Его еще долго будут обсуждать в бизнес-кругах. Покупайте билеты, пока действуют льготные цены и есть места ближе к сцене.

Дата и время проведения: 22 октября c 10:00 до 18:00

Место проведения: KORSTON CLUB HOTEL, Казань, ул. Николая Ершова, 1А

Билеты на сайте организатора: https://clck.ru/EBk8G