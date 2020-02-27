«Активация личного бренда» - это авторский мастер-класс Марии Азарёнок - предприниматель, эксперт по личному бренду и нетворкингу. Успешный опыт создания 5 бизнесов в различных сферах. Более 10 000 студентов в онлайн-обучении AzarenokPRO. Автор подкаста «Будь Брендом», более 1 млн. прослушиваний. 400 000 подписчиков суммарно во всех каналах коммуникации.

Что вы получите?

Практическое обучение в формате воркшопа . Отдельный блок мастер-класса будет нацелен на практическую работу по построению вашего личного бренда. Вы разработаете комплексную стратегию и пошаговый алгоритм для её реализации.

. Отдельный блок мастер-класса будет нацелен на практическую работу по построению вашего личного бренда. Вы разработаете комплексную стратегию и пошаговый алгоритм для её реализации. Инструменты и материалы . На мероприятии вы получите все необходимые материалы и инструменты по работе с личным брендом, каналами коммуникации, эффективной упаковки и естественной раскрутки.

. На мероприятии вы получите все необходимые материалы и инструменты по работе с личным брендом, каналами коммуникации, эффективной упаковки и естественной раскрутки. Мощный нетворкинг. Вы окажетесь в окружении сильных предпринимателей, с которыми сможете обменяться опытом, гипотезами и попросить совет на основании их успешных кейсов.

Когда: 12 марта

Где: Grand Hotel Kazan, ул. Петербургская, 1

Подробная информация и бронь билетов: azarenok-mk.ru

Телефон: +8 800 222-85-17 (звонок по России бесплатный).