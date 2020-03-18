Дистанционная покупка квартиры в Ак Барс Доме – это не фантастика, а обыденная реальность. Современные технологии позволяют совершать сделки без личного присутствия и изучать объекты на расстоянии тысяч километров от них.

«Мы внедряем новые технологии и стандарты для того, чтобы покупка жилья стала быстрой, комфортной и максимально безопасной для каждого. К таким технологиям относится дистанционное обслуживание. Мы уже проводим сделки через обновленный сайт, где вы можете выбрать себе квартиру, изучить планировки и, соответственно, подобрать и забронировать, не приходя к нам в офис.» – рассказывает исполнительный директор «Ак Барс Дом» Антон Вассерман.

Зайдите на сайт akbars-dom.ru и убедитесь сами:

Выберите понравившуюся вам квартиру в каталоге недвижимости;

Оставьте контактные данные через кнопку «Получить консультацию»;

Ожидайте звонка от специалиста в течении ближайших 20 минут.

Кроме того на сайте компании можно самостоятельно забронировать понравившуюся Вам квартиру:

Нажмите кнопку «Забронировать» под понравившейся планировкой и заполните форму;

Ожидайте звонка от специалиста в течении ближайших 20 минут;

Квартира будет забронирована после консультирования специалистом отдела продаж.

Далее порядок действий таков:

1. Менеджер пришлёт вам перечень документов на почту, которые нужно будет заполнить и выслать обратно.

2. При поддержке менеджером вы получите электронную цифровую подпись и выберите время сделки (подпишите заявление на выпуск ЭЦП, доставленное курьерской службой, на бумажном носителе).

3. Далее оплатите государственную пошлину любым удобным способом.

4. Дождитесь регистрации договора в Росреестре (до 3-5 дней).

5. Перечислите сумму по договору или первоначальный взнос по ипотеке в установленный договором срок (автоматический перевод на эскроу-счет).

Поздравляем! Вы успешно приобрели квартиру через электронный сервис АБД.