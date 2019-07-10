JAZZ в Кремле с Ольгой Скепнер Программа XIII Международного фестиваля импровизационной музыки «JAZZ в Кремле с Ольгой Скепнер»

11 июля-22 августа 2019 г. Начало концертов в 19.00

Пушечный двор Казанского Кремля

Билеты от 500 до 2500 рублей. Билеты можно приобрести на сайте Кассир.ру.

Касса Кремля 567 81 63 11 июля

Открытие фестиваля

Quinn DeVeaux & “The Blue Beat Revue” (США)

Вокалист Куинн ДеВо на протяжении многих лет собирал большую аудиторию поклонников в Соединенных Штатах именно своим проникновенным голосом в стиле soul и особым мелодичным написанием песен. Обладатель блюзовой манеры, в которой слышен саунд Рэя Чарльза, Бо Диддли и Чака Берри, — это то сейчас, что многие считают neo-soul или neo-gospel, но, если вы спросите cамого музыканта, он ответит, — что это просто «вечная музыка».

Большое влияние на ДеВо оказали такие группы как Doors и Led Zeppelin, Muddy Waters и Reverend Gary Davis. Оджнажды он почувствовал себя обязанным стать частью этих легендарных групп и выразить свое мироощущение и слышание мира в собственных брендах — Quinn DeVeaux и Blue Beat Review.

Начал свою карьеру в Bay Area в Eli's Mile High Club в Окленде, а затем стал постоянным исполнителем в Club DeLuxe (место, которым ДеВо очень дорожит и называет «кавер-клубом» своей группы и «карманом энергии»). Большой гастрольный график ДеВо дает возможность музыканту проявлять себя в разном качестве: например, танцевать на открытых улицах Bird's Landing, небольшого калифорнийского сообщества, а также в видео для своего гимна «Выйди-и-посмотри-мир» в проекте «Оставь это Город!».

18 июля

АРКАДИЙ ШИЛКЛОПЕР (Германия) & ВАДИМ НЕСЕЛОВСКИЙ (США)

«ОБ ЭТИХ МУЗЫКАНТАХ НЕ НУЖНО НИЧЕГО НЕ РАССКАЗЫВАТЬ» —

именно с таких слов можно начать их представление. Но рассказывать есть что. Сотрудничество двух, без преувеличения, выдающихся фигур современной сцены импровизационной музыки длится уже несколько лет. Их новый, второй по счёту совместный CD был записан летом прошлого года на легендарной Bauer Studios в Людвигсбурге (Германия) и вышел на лейбле Neuklang. Предыдущая работа дуэта

«Last Snow» вышла в 2013 году на российском лейбле ArtBeat Music и была весьма успешной.

АРКАДИЙ ШИЛКЛОПЕР

Об этом музыканте трудно писать кратко. Невероятное количество проектов, лидером или участником которых он является в сфере джаза, новой импровизационной музыки, этнопроектов, академической музыки, превышает самые бурные фантазии.

Аркадий родился в Москве (1956), окончил ГМПИ им. Гнесиных, параллельно учился в Московской экспериментальной студии музыкальной импровизации. Работал в оркестре Большого театра, в симфоническом оркестре Московской филармонии. В середине 80-х начались выступления в джазовом дуэте с контрабасистом Михаилом Каретниковым, в 1985 — в ансамбле «Три О» с Сергеем Летовым и Аркадием Кириченко. С 1988 Шилклопер играет в дуэте с пианистом Михаилом Альпериным. Их совместный альбом «Wave Of Sorrow» (1989) стал первым альбомом фирмы ECM в российской джазовой дискографии. Позднее Шилклопер участвовал в записи еще трех альбомов Альперина для ЕСМ: «North Story» (1997), «First Impression» (1999), «Her First Dance» (2008). В 1990 Михаил Альперин, Аркадий Шилклопер и Сергей Старостин создали Moscow Art Trio, которое и сегодня остается весьма востребованным на Западе проектом.

С 1992 г. Шилклопер выступает с сольными программами. С 1995 он играл в составе международного квартета Pago Libre, в 1998-2002 сотрудничал с Vienna Art Orchestra. В 2000 году организовал трио Mauve с Алегре Корреа и Георгом Брайншмидом. Их альбом «Mauve», выпущенный австрийской фирмой Quinton (2002), получил престижную европейскую джазовую Премию Ханса Коллера в категории «Альбом года». В последние годы участились проекты музыканта, лежащие в русле современной академической музыки.

Аркадий Шилклопер выступает с концертами и дает мастер-классы по всему миру: в России, странах СНГ и Европы, США, Канаде, Японии, Панаме, Китае, Австралии. Начиная с 1998 г. он использует в концертах, помимо валторны и флюгельгорна, редчайший для импровизационной музыки инструмент — альпийский рог: он один из немногих джазовых исполнителей на этом инструменте.

ВАДИМ НЕСЕЛОВСКИЙ

Пианист Вадим Неселовский родился в Одессе, где стал самым молодым студентом, принятым в Одесскую консерваторию за всю её историю. В 17 лет вместе с родителями он уехал в Германию, учился в Эссенской консерватории у Бориса Блоха, а несколько лет спустя перебрался в США, чтобы продолжить музыкальное образование в знаменитом Berklee College of Music. Здесь он о впечатлил вице-президента колледжа Гэри Бёртона, и тот пригласил Вадима в свой ансамбль Next Generation. На диске Бёртона 2005 года этот ансамбль играет, в том числе, и музыку Неселовского. Нередко на гастрольные выступления пианиста приглашает и другая джазовая звезда — контрабасист Рон Картер.

Неселовский успешно окончил Thelonious Monk Institute в Новом Орлеане, в котором одновременно учится всего семь человек. В 2009 Вадима пригласили преподавать в колледже Бёркли: он стал первым в истории выходцем из Украины, получившим такую привилегию. В 2010 Неселовский победил в международном конкурсе джазовых композиторов имени Телониуса Монка (Thelonious Monk International Jazz Composers Competition). В дискографии музыканта есть альбом, выпущенный под собственным именем — диск «Spring Song» (2005), а также несколько записей в дуэте с саксофонистом Андреем Прозоровым. Второй сольный диск музыканта получил название «Music for September» (Sunnyside Records, 2013).

Состав коллектива:

Аркадий Шилклопер — валторна, флюгельгорн, альпийский рог

Вадим Неселовский — рояль

“ДМИТРИЙ ИЛУГДИН ТРИО” (Россия)

Дмитрий Илугдин – известный российский пианист, композитор, выпускник РАМ им. Гнесиных. Лауреат молодежной премии «Триумф», Дмитрий в течение десяти лет работал в коллективе патриарха российского джаза Алексея Козлова, в соавторстве с которым на лейбле ArtBeat Records была записана пластинка «Переосмысленная классика». В том же году ArtBeat Records выпущен и сольный альбом проекта Дмитрия Илугдина «Никитский бульвар» — одна из лучших работ российских музыкантов. В 2017-м увидела свет пластинка «Отражение» («Reflection»), в 2018-м изданная и на виниле. Альбом в январе 2018 года попадает в Europe Jazz Media Chart. В мае 2018 года Дмитрий официально представляет Россию в качестве featured artist на международной выставке Jazz Ahead в Бремене.

Петр Ившин — виртуозный барабанщик, бэндлидер, композитор и аранжировщик, один из самых востребованных сессионых музыкантов на джазовой сцене. Сложно указать коллектив, с которым бы не играл Петр Ившин: его музыкальное мастерство признано буквально всеми известными и активно гастролирующими музыкантами России. Барабаны Ившина звучат на многих растиражированных альбомах. Можно сказать, что Петр из той редкой породы барабанщиков, в игре которых главное место занимает музыка. Сольные партии в исполнении Петра всегда виртуозны, осмысленны и драматичны.

Виктор Шестак — прекрасный музыкант, обладающий редким и чрезвычайно ценным даром — слышать своих партнеров по сцене. Ворвавшийся на московскую джазовую сцену несколько лет тому назад, Виктор Шестак, тонко чувствующий контрабасист, бас-гитарист — сегодня один из самых востребованных исполнителей. В трио Виктор исполняет не только басовую, но и некоторые вокальные партии.

25 июля

«HORSEPOWER» (Россия)

Лидер коллектива, саксофонист, композитор и продюсер Николай Моисеенко – один из самых ярких в джазовом поколении next: выпускник РАМ им. Гнесиных и знаменитого Berklee College of Musiс, участник ТВ-шоу великого Маркуса Миллера, фестивалей «Усадьба. Джаз» (Россия), «Jazz a Juan» (Франция), «North Sea Jazz Festival» (Голландия), «Maslenicha» (фестиваль русской культуры в Лондоне) и многих других. Сотрудничает с такими артистами как Алексей Чумаков, Семён Слепаков, оркестр Сергея Мазаева, группа «Звери» и т.д. Руководитель музыкального коллектива «Однажды в России» (ТНТ). Автор успешного NMProject, чьим продолжением и дополнением можно считать Horsepower.

У каждого из музыкантов группы Horsepower внушительный послужной список:

– саксофонист Николай Моисеенко, закончивший Berklee College of Music, делил сцену с басистом Marcus Miller и Meshell N’degeocello и другими джазовыми звездами первой величины.;

– гитарист Антон Хабибулин прекрасно известен по группе «Танцы минус», а также по сотрудничеству с коллективами Artemiev и «Моральный Кодекс».

– басист Сергей Гейер аккомпанирует доброму десятку самых модных исполнителей и таким звездам как Eric Legnini и David Fiuczynski, а так же играет и пишет аранжировки для QUEENTET Сергея Мазаева.

– барабанщика Александра Кулькова знают по коллективу Елка и огромному количеству самых сильных российских джазовых проектов.

Клавишник Лева Трофимов на данный момент является одним из самых востребованных музыкальных продюсеров клавишник( Elka, L’One, группа Градусы, три Дмитрия Илугдина, Алина Ростоцкая)

Сам же проект Horsepower возник в результате их совместных джемов. Музыка группы настолько изобретательна, что не неё нельзя нацепить какой-либо ярлык; здесь и забойный фанк с вокодером (почти как у Джорджа Клинтона в лучшие годы), и сложные соло, напоминающие о классике фьюжна, а в ее добрых легкомысленности и беззаботности есть что-то калифорнийское…

Как рассказывает лидер проекта Николай Моисеенко: «Все началось без какого-либо серьёзного умысла – мы просто собрались записать что-нибудь, потому что нам стало интересно услышать себя со стороны, без специальных репетиций и продакшна. Это была по-настоящему расслабленная, весёлая сессия! Всё писали в одной комнате, даже вокодер, который после залез во все инструменты, включая «бочку»…».

Но!

При всей внешней легкомысленности, в композициях группы чувствуются серьезная школа и – главное! – нешуточный драйв. Не зря же они назвались Horsepower – их музыка и впрямь мощностью в сто лошадиных сил!

1 августа

Квартет К.И.М.М. feat. АЛЕКСЕЙ КУЗНЕЦОВ (Россия)

Квартет К.И.М.М. — это новый проект с участием выдающегося гитариста советского и российского джаза, заслуженного артиста России Алексея Кузнецова. Вместе с ним выступят: Михаил Мень (бас-гитара), Игорь Игнатов (ударные инструменты), Александр Миронов (фортепиано).

АЛЕКСЕЙ КУЗНЕЦОВ (гитара)

Родился 6 сентября 1941 г. в Челябинске. Отец, Алексей Алексеевич Кузнецов-старший (р. 1913) — также известный джазовый гитарист, играл в Государственном Джазе СССР (1938), много лет проработал в знаменитом в 50-е гг. инструментальном квартете под управлением Бориса Тихонова, а также в эстрадно-симфоническом оркестре Всесоюзного Радио и Центрального Телевидения под управлением Юрия Силантьева (1955-62). Мать работала преподавателем иностранных языков в МГПИИЯ им. Мориса Тореза.

Кузнецов-младший получил среднее музыкальное образование, закончил московское музыкальное училище им. Октябрьской революции по классу домры. Существует легенда, что домру эту (в начале 60-х в отечественных музыкальных учебных заведениях шестиструнную гитару, при Сталине вовсе запрещенную, еще не преподавали) Кузнецов по сдаче последнего экзамена публично разбил о дерево во дворе училища, но сам он это отрицает — говорит, что домра до сих пор хранится где-то в его московской квартире.

После окончания училища Алексей Кузнецов поступил на работу в эстрадно- симфонический оркестр Гостелерадио СССР п/у Юрия Силантьева (там он проработал 13 лет, пока оркестр не превратился окончательно в аккомпанирующий состав официозных эстрадных певцов); с 1975 г. перешел на работу в Государственный симфонический оркестр.

Джазовая работа Алексея Кузнецова началась еще в 60-е. Уже в 1963 он играет в дуэте с гитаристом Николаем Громиным, ранее — участником легендарного квинтета Вадима Сакуна, с которым Громин первым из советских джазовых гитаристов ездил за рубеж (на варшавский «Джаз-джембори-62», где заслужил опубликованную в Down Beat’е похвалу трубача Дона Эллиса). Первоначально Кузнецов в дуэте с Громиным выполнял подчиненную, аккомпанирующую роль, но уже в конце 60-х дуэт зазвучал на равных. В дуэте с Николаем Громиным Кузнецов работал очень много, выпустил два LP («Джанго», 1977, и «Десять лет спустя», 1989). В начале 80-х Громин выехал в Данию, где живет и сейчас, но при почти ежегодных приездах в Москву обязательно выступает с Кузнецовым.

Кроме работы с Громиным, Кузнецов в 60-е гг. много записывается. Первая его грамзапись — номер на сборнике «Джаз-65» (в квартете пианиста Владимира Кулля). Затем появились записи с Игорем Брилем (первая советская джазовая запись с органом Hammond, на котором играл Бриль!), пианистом Вагифом Садыховым, вибрафонистом Леонидом Гариным. Гитарист участвовал в одной из первых советских симфоджазовых записей — сессиях композитора Алексея Мажукова 1967-69 гг. с участием Игоря Бриля, Геннадия Гольштейна и др. В рамках этих сессий впервые была записана одна из самых известных авторских тем Кузнецова — «Алеша».

В 70-е гг. Кузнецов много работал с пианистом Леонидом Чижиком (сейчас живет в Германии). Один из результатов этого сотрудничества — LP «Мелодии Джорджа Гершвина», записанный в трио (Чижик, Кузнецов и басист Алексей Исплатовский).

Когда в 1975 г. Кузнецов перешел в Оркестр кинематографии, он создал внутри него джазовый квартет с участием Алексея Исплатовского (контрабас), Игоря Назарука (фортепиано) и Андрея Чернышева (барабаны). Квартет выпустил на «Мелодии» LP «Утверждение», выступал на «Джаз-Джембори- 79» в Варшаве (там вместо Чернышева играл поляк Казимеж Йонкиш). Кроме чисто джазовой работы, квартет много работал с известным композитором Мурадом Кажлаевым, став его «штатным» составом для записей и концертов.

В начале 80-х Алексей Кузнецов выпускает первую сольную пластинку — «Голубой коралл». Часть ее записана соло, часть — с Исплатовским, Назаруком и другими музыкантами. В 1996 г. этот альбом с добавлением других записей тех же лет был переиздан на CD лейблом SoLyd Records (под названием «Голубой коралл плюс»).

В течение 80-х Кузнецов регулярно выступает в разных составах на международных фестивалях в Европе, США (с ансамблем Игоря Бриля), а также в странах Юго-Восточной Азии. В апреле 1988 со своим тогдашним трио (трубач Александр Фишер и контрабасист Анатолий Соболев) впервые в истории играл в прямом эфире для космического экипажа — Владимира Титова и Мусы Манарова, на тот момент работавших в космосе пятый месяц.

В конце 80-х выходит еще один альбом — «Концерт в Олимпийской деревне», записанный с вибрафонистом Сергеем Чернышевым (сейчас живет в Мексике), бас-гитаристом Александром Ростоцким и барабанщиком Евгением Рябым.

В 90-е гг. продолжает активно выступать в самых разных составах. Работает консультантом Музыкального салона «Аккорд», где ведет регулярные (в 1996-98 гг. — еженедельные!) мастер-классы. В эти годы Алексей Алексеевич получает звание «Заслуженный артист РФ», готовит учебные видеопрограммы («Гитара в джазе»), издаваемые «Аккордом». Им написан учебник «Из практики джазового гитариста» (1992, второе издание 1993).

Наиболее заметные проекты последних лет — первое «Супертрио» (с пианистом Даниилом Крамером и альт-саксофонистом Георгием Гараняном, 1996- 97), трио с Даниилом Крамером и валторнистом Аркадием Шилклопером, второе «Супертрио» (с аккордеонистом Владимиром Данилиным и бас-гитаристом Александром Ростоцким), с которым он участвовал в записи выпущенного лейблом Boheme Music альбома «Once I Loved».

Состав коллектива:

Алексей Кузнецов — гитара

Александр Миронов — фортепиано

Михаил Мень — бас-гитара

Игорь Игнатов — барабаны

CHETMEN (Россия)

Группа “ChetMen” создана Дмитрием Четверговым и Михаилом Менем. В нее входят профессиональные музыканты, участники топовых проектов, играющие в различных стилях и направлениях. “ChetMen” исполняет в основном авторскую музыку. Стиль группы можно охарактеризовать как фьюжн — это сплав джаза, блюза, фанка, соула с элементами поп-рока, арт-рока и этнической музыки.

О СОЗДАТЕЛЯХ:

ДМИТРИЙ ЧЕТВЕРГОВ – всемирно известный гитарист-виртуоз, композитор, аранжировщик, саунд-продюсер. Обладатель уникального опыта и технологий создания гитарных аранжировок. Лауреат премии «Золотая нота» в номинации «Лучший гитарист 2014 года».

Окончил музыкальную школу с отличием. В 1978 году поступил в студию джазовой импровизации «Москворечье». Служил в армии. После возвращения из армии, Дмитрий, работая в группе «ЭКИПАЖ» Тюменской областной филармонии, переходит из статуса ученика в статус профессионала. Однако филармонический конвейер сильно ограничивал творческий рост музыканта, и в какой-то момент Дмитрию стало неинтересно там работать — он уходит из «ЭКИПАЖА».

В 1984, когда группу «КВАДРО» покинул Виктор Зинчук, Четвергов предложил коллективу свои услуги и сразу стал участником группы. Работа в «КВАДРО» принесла Дмитрию первое, по-настоящему, широкое признание среди коллег, критики и публики, он становится желанным гостем в студиях известных исполнителей. Работая в этой группе, Дмитрий продолжает повышать уровень своего образования в Московском Государственном институте культуры по специализации руководитель оркестра народных инструментов.

В 1987 году Дмитрий, совместно с бас-гитаристом, ушедшим из группы «АРСЕНАЛ» и директором группы Виктором Рыбиным создали группу, которая ориентировалась на мелодический рок и в последствии стала называться «ДЮНА». В 1989 году Дима знакомится с бывшим вокалистом группы «КРОСС» Андреем Кольчугиным. Вместе с ним и другими музыкантами они создают группу «КУРАЖ», которая в 1990 записала и выпустила прогрессивный по тому времени альбом «Ветер в гривах» — он актуален и сейчас.

За долгий период студийной работы записал около 400 часов (это более чем 300 альбомов) музыки и песен для многих артистов и проектов, включая собственную музыку, в различных стилях и направлениях. Работал как гитарист, аранжировщик и саунд-продюсер в проекте «Николай» (Николай Носков) и в составе группы певицы Алсу. Продюсер песни «Вчера», занявшей первые места в чартах на радиостанциях и на каналах MTV и МузТВ.

Переработал и записал новые версии культовых рок-опер Алексея Рыбникова «Юнона и Авось» и «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты». Дмитрий Четвергов и его группа выступили в амплуа ‘главного действующего лица’ и существенно изменили звучание оперы «Звезда и смерть…». Можно сказать, новая аранжировка внесла в звучание современность и актуальность. Благодаря этому, первая отечественная рок-опера получила новую жизнь в XXI веке.

Получил богатый актерский опыт, работая с заслуженным артистом России Валерием Ярёменко в спектакле «Откровения», выступал в образе адвоката и тени Гренуя в потрясающем «Парфюмере» Игоря Демарина, в роли вселенского зла, довлеющего над судьбой человека через романтическую историю графа Резанова и Кончиты в рок-опере «Юнона и Авось» Алексея Рыбникова.

Сотрудничает с российским классиком — композитором Эдуардом Артемьевым. Дмитрий Четвергов является единственным исполнителем на гитаре произведения «Офицерское братство» (саундтрек из к\ф Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник»). Дмитрий Четвергов – первый рок-музыкант, выступивший на сцене Мариинского театра, исполняя музыку Эдуарда Артемьева.

В 2005 году совместно с Михаилом Менем участвовал в проекте “Made in Moscow” с такими легендарными музыкантами как Гленн Хьюз (ex Deep Purple, ex Black Sabbath) и Джо Линн Тёрнер (ex Rainbow, ex Deep Purple).

Является постоянным участником фестиваля МАМАКАБО и гитарного фестиваля в Плёсе. А также выступал на фестивалях: Усадьба Джаз в Архангельском, Эдинбургский фестиваль искусств в городе Эдинбург (Шотландия), Байк фесты в Малом Ярославце, Байк фест в Суздале и многих других. В 2006 году выступил в Sandler Show, и с этого времени принимает участие во всех проектах известного продюсера Игоря Сандлера. Летом 2008 года Дмитрий Четвергов удостоился чести открывать концерт величайшего гитариста Джо Сатриани (Joe Satriani). Гитарист, аранжировщик и саунд-продюсер акустической версии песни “Running Scared”, которая принесла победу дуэту из Азербайджана на Евровидении 2011. Первый российский музыкант, выступивший в прямом эфире Rock FM за всю историю радиостанции. В настоящее время готовит очередной сольный альбом, активно гастролирует со своей авторской инструментальной программой, проводит творческие встречи и мастер-классы, принимает участие в различных проектах как приглашённый артист.

МИХАИЛ МЕНЬ — музыкант, певец, композитор и аранжировщик. Свою творческую деятельность он начал как киноактер, сыграв в 1970 году в возрасте 10 лет главную роль кинофильме «Денискины рассказы» по одноименной повести Виктора Драгунского. После успешного дебюта в кино мальчика стали приглашать советские киностудии для продолжения карьеры, но родители Михаила были против работы юного сына как артиста и настояли, чтобы он в начале успешно закончил общеобразовательную школу.

Однако, несмотря на решение родителей, Михаил Мень не отставляет творчество и на протяжении всей жизни он активно развивается, но уже не как киноактер, а как музыкант. В 1978 году он выступает в вокально-инструментальном ансамбле (ВИА) «Школьные годы», где сам сочиняет музыку и выступает как певец и бас-гитарист. Спустя годы композиции ВИА «Школьные годы» выходят отдельным альбом и становятся популярными у любителей ретро-музыки.

После службы в вооруженных силах Михаил Мень поступает и успешно оканчивает режиссерский факультет Московского государственного института культуры. Некоторое время после окончания вуза он работает по специальности, а позже посвящает себя предпринимательской деятельности. Параллельно с этим в 1986 году совместно с известным гитаристом Алексеем Тумановым («Черный кофе», «Сталкер») они создают рок-группу «Мост», которая имеет большой успех у любителей hard rock музыки. Михаил Мень выступает соавтором большинства песен, кроме того он записывает вокал и играет на бас-гитаре на первом альбоме группы. Позже был также проект «Морской патруль» с известным музыкантом, участником ВИА «Надежда» Юрием Стожаровым. Композиции ВИА «Школьные годы», рок-групп «Мост» и «Морской патруль» сегодня доступны в iTunes. В 90-х годах Михаил Мень практически полностью посвящает себя политической карьере, получает юридическое образование и становится профессиональным управленцем, каким его многие и знают в России. Но все же он находит время и записывает сольные альбомы, в начале 2000-х выходят «Мой старый друг» и «Время выбрало нас». А также особой популярностью до сих пор пользуется альбом «Песни нашей Победы», выпущенный к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне, где Михаил Мень исполнил песни военных лет в новой аранжировке.

Международное признание деятельность Михаила Меня как композитора и музыканта получает в 2005 году, когда выходит альбом “Made in Moscow”, в котором Михаил сотрудничает с известными музыкантами Гленном Хьюзоми Джо Линн Тернером, участниками легендарных групп Deep Purple и Rainbow. Музыка для этого альбома была написана Михаилом Менем, а стихи — Джо Линн Тернером и Гленном Хьюзом. В этом проекте также участвовали известные российские музыканты – Дмитрий Четвергов, Николай Девлет-Кильдеев, Валерий Диордица, Алексей Туманов, Александр Филоненко, Петр Макиенко, Александр Львов, Павел Титовец, Альбом становится популярным у фанатов hard rock — музыки и коллекционеров, потому что, по сути, это последняя работа, где Гленн Хьюз и Джо Линн Тернер работают в дуэте. Позже Михаил Мень организовывает концертный тур Джо Линн Тернера в России, где он выступает не только как продюсер, но еще и как бас-гитарист. В 2017 году выходит виниловый альбом Made in Moscow, состоявший из двух пластинок. На одной – оригинал Made in Moscow в виниловым звучании, на второй — Made in Moscow Live, это профессиональная запись, сделанная на одном из концертов музыкантов в России. Виниловый альбом выходит ограниченным тиражом для коллекционеров.

Михаил Мень также помогает в организации выступлений европейских и американских музыкантов в России, в том числе и тура известного британского рок- вокалиста Alcatrazz и Rainbow Грэма Боннета. Также Михаил Мень вместе с Дмитрием Четверговым становятся участниками проекта Игоря Сандлера «ПИПЛ про/to PURPLE», где они записывают кавер-версию известной композиции группы Deep Purple «Mistreated».

Михаил Мень — инициатор создания трех современных звукозаписывающих студий в России – InnaRecords, IvanRecords и Most Delta Records. В планах Михаила — создание в Москве одной из самых технически оснащенной и комфортной студии звукозаписи в России — Moscow-City Records.

В 2017 году Михаил Мень совместно с гитаристом Дмитрием Четверговым создают группу ChetMen, название сложилось по первым буквам основателей группы. Стиль группы можно охарактеризовать как фьюжн — это сплав джаза, блюза, фанка, соула с элементами поп-рока, арт-рока и этнической музыки. Коллектив активно участвует в различных джазовых фестивалях и пропаганде Jazz rock в России.

Михаил Мень – один из известных в мире коллекционеров гитар, который собирает их еще с 1980-х годов. Особое место в его коллекции занимают бас- гитары, которые уникальны с точки зрения винтажности, имен бывших владельцев, а также фамилий известных современных мастеров гитаростроения.

Состав коллектива:

Дмитрий Четвергов — гитара

Михаил Мень — бас-гитара

Константин Голдынский — саксофон, перкуссия

Михаил Саушев — электроорган

Александр Миронов — фортепиано

Михаил Понкратьев — барабаны

6 августа

ОЛЬГА СКЕПНЕР (Россия) с программой “Письма… from Skepner”

Acoustic Jazz Trio “PORUSKE” RUDEN JAZZ BAND SKEPNER’S BAND feat. СТРУННОГО КВАРТЕТА

ОЛЬГА СКЕПНЕР — российская джазовая вокалистка, музыковед, педагог, директор продюсерского центра “Art Of Jazz Company”, автор и музыкальный директор фестивалей: Международного фестиваля импровизационной музыки «JAZZ в усадьбе Сандецкого» (Казань, Татарстан); Международного музыкального фестиваля “Hόtel de ville” (Казань, Татарстан) и Международного фестиваля Новейшей музыки «Брауншвейгские диагонали» (Германия–Россия). Кандидат искусствоведения, доцент Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова, область научных интересов — музыка XX—XXI веков, проблемы анализа современной музыки, музыкально-прикладные направления. Джазом увлеклась еще, будучи студенткой теоретического отделения музыкального училища, но сольные выступления начались в 2003 году, когда стала солисткой коллектива “Jazzia” (художественный руководитель и основатель коллектива — джазовый пианист, тромбонист, композитор Олег Анохин), в котором проработала вплоть до 2010 года. Кроме того, выступала в многочисленных проектах с отечественными джазовыми музыкантами: Алексеем Кругловым (совместный авторский проект «Я сегодня смеюсь над собой…», посвященный творчеству А. Вертинского), Александром Виницким («Бразильские акварели»), Михаилом Волохом (постоянный участник многих проектов на дудуке, трубе, флюгельгорне), пианистом Евгением Лебедевым. Были осуществлены авторские программы в направлениях современной импровизационной музыки с известными зарубежными музыкантами из Германии: гитарист-cтикист (Chapman Stick) Матиас Сороф (Mathias Sorof), саксофонист Райко Брокельт (Reiko Brockelt), органист Давид Тимм (David Timm), саксофонист, мультиинструменталист Влади Быстров (Vlady Bystrov) и др.

С 2004 года постоянная участница музыкальных фестивалей: I и II Международный фестиваль СМИ «Культура в эфире» (2004, 2006); фестиваль «На гранях тысячелетий и культур» (Казань); «Академическая и современная мировая музыка» (2005); Проект «Тысячелетию Казани посвящается…»; Международный фестиваль «Джазовая провинция» (Казань, 2005); Фестиваль «Муз-транзит: Германия – Россия – Татарстан. Современная музыка» (2006); XII Международный фестиваль вокального джаза «Джазовые голоса» (Москва, 2006); Дипломантка в номинации «Эстрадно-джазовое исполнительство» на Втором международном конкурсе «Современное искусство и образование» (Москва, 2007); VII Международный фестиваль «ВЕЙСЭ-JAZZ, 2008» (г. Саранск); Международный фестиваль «Сотворение мира», 2008, 2009; Международный фестиваль импровизационной музыки «JAZZ в усадьбе Сандецкого» (Казань, с 2007 г.).

С 2004 по 2011 гг. преподавала на эстрадно-джазовой кафедре Казанского государственного университета культуры и искусств. Вела курсы: «Современное сольфеджио», «Джазовая гармония», «История джазовой музыки», «История джазового исполнительства», научное руководство выпускными квалификационными работами.

С 2006 года ведет активную просветительскую деятельность в области импровизационной музыки и джаза. В 2006 г. основала продюсерский центр “Art Of Jazz Company”, который занимается продвижением современной импровизационной и джазовой музыки, направлениями “Ethno Jazz” и “World Music”.

С 2007 года – автор идеи, организатор и музыкальный директор Международного фестиваля импровизационной музыки «JAZZ в усадьбе Сандецкого»[6]. Это уникальный фестиваль open air, который проходит в течение двух месяцев (июль и август) ежегодно в парке Государственного Музея Изобразительных Искусств РТ в Казани. Концепция фестиваля не ограничивается джазом, а простирается вплоть до электронной музыки, этноджаза, “World Music”, свободных импровизационных стилей.

В 2010 году стала организатором «Дней французской культуры в Казани», в рамках которого прошел фестиваль джазовой музыки “Le Jazz” в Казани.

В 2011 году была директором Государственного филармонического джазового оркестра РТ при Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая.

С 2011 г. преподает в Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова. Ведет: авторский курс «Современной музыки второй половины ХХ — начала XXI веков», Специальный класс для направления «Музыковедение» и

«Музыкально-прикладное искусство», «Сольфеджио», а также новые курсы в области музыкально-прикладных технологий — «Менеджмент музыкального искусства», «Экономика культуры». С 2013 года доцент Казанской государственной консерватории. С 2013 г. назначена заведующей теоретическим отделом Средней специальной музыкальной школы имени Н. Г. Жиганова (ССМШ) при Казанской государственной консерватории. В ССМШ ведет курсы Сольфеджио и Гармонии.

С 2013 г. активно работает организатором культурных программ в рамках спортивных событий Казани: в качестве режиссёра музыкальных программ (Деревня Универсиады) на XXVII Всемирной летней Универсиаде. А также режиссёр музыкальной программы литературно-музыкального фестиваля «Аксенов-фест» (к юбилею В. Аксенова, 20.08.2013).

В октябре 2015 года явилась организатором Международного фестиваля Новейшей музыки «Брауншвейгские диагонали» (Германия–Россия). С ноября 2015 года стала основателем и музыкальным директором музыкального фестиваля “Hόtel de ville”, который ежегодно осуществляется в залах казанской Ратуши.

С 2013 года как певица активно сотрудничает с джазовым пианистом и композитором Андреем Руденко. В этом же году основала творческий коллектив, в который вошли известные российские джазовые музыканты: Павел Чекмаковский, Дмитрий Забегаев, Андрей Руденко, Антон Горбунов, Петр Ившин. Этот коллектив просуществовал до 2017 года. В 2018 году «на свет» появилось Acoustic Jazz Trio “PORUSKE” (Ponomarev- Rudenko-Skepner), в состав которого вошел известный виолончелист Сергей Пономарев.

В декабре 2014 года совместно с дизайнером Рустамом Исхаковым создала капсульную коллекцию женской одежды “Olga SKEPNER by RUSTAM” под названием “Not Only Jazz”, презентация которой состоялась в Казани 11 декабря 2014 года.

Ежегодно номинируется на различные премии в Республике Татарстан, например, «Топ-50» и «Человек года».

СЕРГЕЙ ПОНОМАРЕВ (виолончель)

SERGEY PONOMAREV (cello)

СЕРГЕЙ ПОНОМАРЕВ — профессиональный музыкант с блестящими виртуозными данными и яркой исполнительской индивидуальностью. Он имеет большой опыт концертных выступлений как солист, участник камерных ансамблей и оркестров России, обладает обширным репертуаром.

Является выпускником ассистентуры-стажировки Казанской государственной консерватории (творческий руководитель — художественный руководитель Санкт- Петербургского Дома музыки, профессор Сергей Павлович Ролдугин).

Сергей Пономарев является лауреатом многих конкурсов, среди которых: Региональный конкурс «Ко дню рождения И.С. Баха» — I премия; Международный конкурс «Сияние звезд» — Гран-при; Всероссийский конкурс исполнителей на струнных инструментах — II премия; IV Международный конкурс камерных ансамблей имени С. И. Танеева — III премия; Международный конкурс имени К. Ю. Давыдова — II премия, и специальный приз за лучшее исполнение пьесы К. Ю. Давыдова. Всероссийский музыкальный конкурс — 3 премия (Москва, 2018 г.)

В качестве солиста выступал с такими дирижерами как Лео Кремер, Гюнтер Штегмюллер, Фуат Мансуров. Принимал участие в мастер-классах Кирилла Родина, Натальи Шаховской, Стефана Попова, Марти Роуси, Сергея Ролдугина.

Сергей Пономарев является солистом проекта «Блокадная виолончель», концерты проходили в зале Государственной академической Капеллы, Музее музыки Шереметьевского дворца и Мариинском театре Санкт-Петербурга. Также он выступал в рамках проекта Дома Музыки (Санкт-Петербург)

«Музыкальная сборная России» (Тольятти), «Вечера в Английском зале» (Санкт-Петербург), «Посольство мастерства» (Улан-Батор, Монголия). Выступал в таких концертных залах как: Татарская государственная филармония, ГБКЗ им. С. Сайдашева, БЗК им. П. И. Чайковского, Кафедральном соборе Калининграда, Башкирская государственная филармония им. Хусаина Ахметова.

Сергей — лауреат премии Министерства образования и науки РФ по поддержке талантливой молодежи, стипендиат Министерства культуры РТ, обладатель специальной стипендии Президента Республики Татарстан. АНДРЕЙ РУДЕНКО (рояль)

АНДРЕЙ РУДЕНКО — известный отечественный джазовый и академический пианист, композитор и аранжировщик. Родился в 1974 году в семье музыкантов. Отец — Александр Михайлович Руденко, композитор, профессор Казанской государственной консерватории, мать — скрипачка, педагог, сольный и оркестровый исполнитель. Обучался Андрей Руденко в ССМШ при Казанской консерватории, а затем в МГК им. Чайковского. Джазом занимался с детства, но в эту пору увлечение носило эпизодический характер. Гораздо позже, уже после окончания МГК и аспирантуры КГК, в стенах Ирландской Королевской академии пришло осознание своего предназначения. В дальнейшем Руденко активно занимается джазом и выступает на разных площадках в городе Дублине (2000 г.). Двумя годами раньше, еще в Казани молодой и талантливый барабанщик Адель Сабирьянов собирает квартет: Сергей Баулин, Андрей Руденко, Ринат Саляхов и Адель Сабирьянов становятся завсегдатаями казанских концертных и клубных площадок. Но осознание своей принадлежности джазу и импровизационной музыке пришло все же в Ирландии. Там же состоялось и первое знакомство с мэтром Российского джаза Давидом Голощекиным. Спустя два года Руденко возвращается в Казань и активно выступает в дуэте с Сергеем Баулиным. Еще спустя некоторое время происходит запись первого альбома. Андрей Руденко имеет в своем творческом багаже три записанных альбома, из которых два записаны на культовой студии Мосфильм уникальным звукорежиссером Андреем Левиным с участием лучших музыкантов России и не только: “Transmission of Jazz” (2009), “Antiglamour” (2010), “Second Born” (2014).

Перечень музыкантов, с которыми работал Руденко и в составе “Ruden Jazz Band” и просто как сайдмэн — большой. Города, в которых проходили большие сольные концерты: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Екатеринбург, Астрахань, Димитровград, Ижевск, Йошкар-Ола, Вологда, Ростов, Саранск, Кызыл, Тюмень, Шадринск, Дублин, Голвэй, Чикаго, Вашингтон.

Состав коллектива:

Ольга Скепнер — вокал

Арслан Сайфи — скрипка

Тимур Гилязутдинов — скрипка

Иван Ромашов — альт

Сергей Пономарев — виолончель

Андрей Руденко — фортепиано

Аркадий Гасилов — бас-гитара

Антон Ревнюк — контрабас, бас-гитара

Петр Ившин — барабаны

15 августа

Юбилейный концерт “5:0 — ЕВГЕНИЙ БОРЕЦ” (Россия)

feat. Даниил Спиваковский Сергей Манукян Константин Гевондян Полина Касьянова

Тимур Некрасов Сергей Хутас Давид Ткебучава О Музыке настоящей много не говорят. Зачастую, как раз наоборот, она требует тишины… О том, чтО в музыке, о смысле — не всегда возможно определить словами. Это состояние! Надо прочувствовать, быть в СО-чувствии, в СО-творчестве с музыкантами, в СО- единении.

Музыку Евгения Борца нам посчастливилось слышать, узнать… Это всегда подлинное искусство, тонкое, как- будто выписанное деликатно, в деталях, где порой всю форму определяет один лишь звук как единичная категория, где нет «многонотия», а многозначность смысловых оттенков «рассеивается» в красоте МЕЛОДИИ и ГАРМОНИИ! Уникальная авторская манера исполнения, то, что называют понятием «авторский почерк», камерность, изысканность звукоизвлечения в сочетании с «горячим», страстным исполнением Евгения Борца, в котором контрастная и регистровая динамика звучания безупречна, а звуковые эффекты — плотность-разреженность музыкальной ткани, нюансы темпа. ритмические фигуры, удивительной красоты мелодические обороты и терпкие гармонические сочетания — вызывают фантастическое по эмоциональной пронзительности чувство, завораживающее своей обнаженностью. Средств не минимум, но все в меру… при главном качестве — КРАСОТЕ музыки и любви!…

В этом году мы готовим большой юбилейный концерт артиста к его 50-летию с участием самых известных актеров театра/кино и музыкантов России!

Евгений Борец — российский пианист и композитор, получивший классическое музыкальное образование: Средняя специальная музыкальная школа при консерватории и Казанская государственная консерватория им. Н. Г. Жиганова. На джазовой сцене со второй половины 80-х годов. В творческом союзе с Андреем Макаревичем он участвовал в создании таких знаменитых проектов как «Джазовые трансформации», «Оркестр креольского танго», «Идиш джаз», “L.O.V.E. – Песни про Любовь”, “Yo-5”. В 2007 году Евгений записал альбом “Uncommunicado”, органичным образом попадающий в стилистику ECM- музыки, соответственно и записан он был на знаменитой норвежской студии «Rainbow» в Осло. Именно на этой студии производится запись самых культовых музыкантов мира, работающих в формате ECM. В 2016 году совместно с певицей Дианой Поленовой был записан альбом «Мотыльки» («Детские песни для взрослых»), который назвали «смелым», «необычным» в контексте отечественной джазовой музыки.

Евгений Борец — автор музыки ко многим кинофильмам и театральным постановкам: «Бешеные деньги», «Саранча» Московский драматический театр им. А. С. Пушкина, фильмы «Дети Ванюхина», «Точка», музыка к сериалам «Апостол», к нескольким сериям «Каменская» и др. Сотрудничает со многими известными исполнителями в сфере музыкального шоу-бизнеса: Тамара Гвердцители, Нани Брегвадзе, Владимир Пресняков (ст.), Сергей Минаев и др.

Один из последних проектов Евгения — концерт для рояля и актера «Диалоги» с известным российским актером, заслуженным артистом России Даниилом Спиваковским. Это новый для российской театральной сцены жанр: «разговор» пианиста и актера, где у каждого есть полноценный голос.

Евгений Борец выступает как сольно, так и в составе собственного трио — “Evgeny Borets Trio”. Играет оригинальные произведения и джазовые стандарты, а также создает собственные интерпретации на мелодии поп- и рок- музыки, например, “Beatles” и др. Манеру исполнения Борца отличает органичный комплекс элементов классической школы фортепиано (включая романтизм и импрессионизм), Mainstream (традиционный джаз), Cool jazz, World Music, стилистики ECM.

Состав коллектива:

Даниил Спиваковский (Заслуженный артист России)

Евгений Борец — рояль

Тимур Некрасов — саксофон, флейта

Сергей Хутас — контрабас, бас-гитара

Давид Ткебучава — барабаны

Константин Гевондян — труба, вокал

Полина Касьянова — вокал

Сергей Манукян — рояль, вокал