JAZZ  в Кремле с Ольгой Скепнер

18 июля АРКАДИЙ ШИЛКЛОПЕР (Германия) & ВАДИМ НЕСЕЛОВСКИЙ (США) «ОБ ЭТИХ МУЗЫКАНТАХ НЕ НУЖНО НИЧЕГО НЕ РАССКАЗЫВАТЬ» — именно с таких слов можно начать их представление. Но рассказывать есть что. Сотрудничество двух, без преувеличения, выдающихся фигур современной сцены импровизационной музыки длится уже несколько лет. Их новый, второй по счёту совместный CD был записан летом прошлого года на легендарной Bauer Studios в Людвигсбурге (Германия) и вышел на лейбле Neuklang. Предыдущая работа дуэта «Last Snow» вышла в 2013 году на российском лейбле ArtBeat Music и была весьма успешной. АРКАДИЙ ШИЛКЛОПЕР Об этом музыканте трудно писать кратко. Невероятное количество проектов, лидером или участником которых он является в сфере джаза, новой импровизационной музыки, этнопроектов, академической музыки, превышает самые бурные фантазии. Аркадий родился в Москве (1956), окончил ГМПИ им. Гнесиных, параллельно учился в Московской экспериментальной студии музыкальной импровизации. Работал в оркестре Большого театра, в симфоническом оркестре Московской филармонии. В середине 80-х начались выступления в джазовом дуэте с контрабасистом Михаилом Каретниковым, в 1985 — в ансамбле «Три О» с Сергеем Летовым и Аркадием Кириченко. С 1988 Шилклопер играет в дуэте с пианистом Михаилом Альпериным. Их совместный альбом «Wave Of Sorrow» (1989) стал первым альбомом фирмы ECM в российской джазовой дискографии. Позднее Шилклопер участвовал в записи еще трех альбомов Альперина для ЕСМ: «North Story» (1997), «First Impression» (1999), «Her First Dance» (2008). В 1990 Михаил Альперин, Аркадий Шилклопер и Сергей Старостин создали Moscow Art Trio, которое и сегодня остается весьма востребованным на Западе проектом. С 1992 г. Шилклопер выступает с сольными программами. С 1995 он играл в составе международного квартета Pago Libre, в 1998-2002 сотрудничал с Vienna Art Orchestra. В 2000 году организовал трио Mauve с Алегре Корреа и Георгом Брайншмидом. Их альбом «Mauve», выпущенный австрийской фирмой Quinton (2002), получил престижную европейскую джазовую Премию Ханса Коллера в категории «Альбом года». В последние годы участились проекты музыканта, лежащие в русле современной академической музыки. Аркадий Шилклопер выступает с концертами и дает мастер-классы по всему миру: в России, странах СНГ и Европы, США, Канаде, Японии, Панаме, Китае, Австралии. Начиная с 1998 г. он использует в концертах, помимо валторны и флюгельгорна, редчайший для импровизационной музыки инструмент — альпийский рог: он один из немногих джазовых исполнителей на этом инструменте. ВАДИМ НЕСЕЛОВСКИЙ Пианист Вадим Неселовский родился в Одессе, где стал самым молодым студентом, принятым в Одесскую консерваторию за всю её историю. В 17 лет вместе с родителями он уехал в Германию, учился в Эссенской консерватории у Бориса Блоха, а несколько лет спустя перебрался в США, чтобы продолжить музыкальное образование в знаменитом Berklee College of Music. Здесь он о впечатлил вице-президента колледжа Гэри Бёртона, и тот пригласил Вадима в свой ансамбль Next Generation. На диске Бёртона 2005 года этот ансамбль играет, в том числе, и музыку Неселовского. Нередко на гастрольные выступления пианиста приглашает и другая джазовая звезда — контрабасист Рон Картер. Неселовский успешно окончил Thelonious Monk Institute в Новом Орлеане, в котором одновременно учится всего семь человек. В 2009 Вадима пригласили преподавать в колледже Бёркли: он стал первым в истории выходцем из Украины, получившим такую привилегию. В 2010 Неселовский победил в международном конкурсе джазовых композиторов имени Телониуса Монка (Thelonious Monk International Jazz Composers Competition). В дискографии музыканта есть альбом, выпущенный под собственным именем — диск «Spring Song» (2005), а также несколько записей в дуэте с саксофонистом Андреем Прозоровым. Второй сольный диск музыканта получил название «Music for September» (Sunnyside Records, 2013). Состав коллектива: Аркадий Шилклопер — валторна, флюгельгорн, альпийский рог Вадим Неселовский — рояль “ДМИТРИЙ ИЛУГДИН ТРИО” (Россия) Дмитрий Илугдин – известный российский пианист, композитор, выпускник РАМ им. Гнесиных. Лауреат молодежной премии «Триумф», Дмитрий в течение десяти лет работал в коллективе патриарха российского джаза Алексея Козлова, в соавторстве с которым на лейбле ArtBeat Records была записана пластинка «Переосмысленная классика». В том же году ArtBeat Records выпущен и сольный альбом проекта Дмитрия Илугдина «Никитский бульвар» — одна из лучших работ российских музыкантов. В 2017-м увидела свет пластинка «Отражение» («Reflection»), в 2018-м изданная и на виниле. Альбом в январе 2018 года попадает в Europe Jazz Media Chart. В мае 2018 года Дмитрий официально представляет Россию в качестве featured artist на международной выставке Jazz Ahead в Бремене. Петр Ившин — виртуозный барабанщик, бэндлидер, композитор и аранжировщик, один из самых востребованных сессионых музыкантов на джазовой сцене. Сложно указать коллектив, с которым бы не играл Петр Ившин: его музыкальное мастерство признано буквально всеми известными и активно гастролирующими музыкантами России. Барабаны Ившина звучат на многих растиражированных альбомах. Можно сказать, что Петр из той редкой породы барабанщиков, в игре которых главное место занимает музыка. Сольные партии в исполнении Петра всегда виртуозны, осмысленны и драматичны. Виктор Шестак — прекрасный музыкант, обладающий редким и чрезвычайно ценным даром — слышать своих партнеров по сцене. Ворвавшийся на московскую джазовую сцену несколько лет тому назад, Виктор Шестак, тонко чувствующий контрабасист, бас-гитарист — сегодня один из самых востребованных исполнителей. В трио Виктор исполняет не только басовую, но и некоторые вокальные партии.

25 июля «HORSEPOWER» (Россия) Лидер коллектива, саксофонист, композитор и продюсер Николай Моисеенко – один из самых ярких в джазовом поколении next: выпускник РАМ им. Гнесиных и знаменитого Berklee College of Musiс, участник ТВ-шоу великого Маркуса Миллера, фестивалей «Усадьба. Джаз» (Россия), «Jazz a Juan» (Франция), «North Sea Jazz Festival» (Голландия), «Maslenicha» (фестиваль русской культуры в Лондоне) и многих других. Сотрудничает с такими артистами как Алексей Чумаков, Семён Слепаков, оркестр Сергея Мазаева, группа «Звери» и т.д. Руководитель музыкального коллектива «Однажды в России» (ТНТ). Автор успешного NMProject, чьим продолжением и дополнением можно считать Horsepower. У каждого из музыкантов группы Horsepower внушительный послужной список: – саксофонист Николай Моисеенко, закончивший Berklee College of Music, делил сцену с басистом Marcus Miller и Meshell N’degeocello и другими джазовыми звездами первой величины.; – гитарист Антон Хабибулин прекрасно известен по группе «Танцы минус», а также по сотрудничеству с коллективами Artemiev и «Моральный Кодекс». – басист Сергей Гейер аккомпанирует доброму десятку самых модных исполнителей и таким звездам как Eric Legnini и David Fiuczynski, а так же играет и пишет аранжировки для QUEENTET Сергея Мазаева. – барабанщика Александра Кулькова знают по коллективу Елка и огромному количеству самых сильных российских джазовых проектов. Клавишник Лева Трофимов на данный момент является одним из самых востребованных музыкальных продюсеров клавишник( Elka, L’One, группа Градусы, три Дмитрия Илугдина, Алина Ростоцкая) Сам же проект Horsepower возник в результате их совместных джемов. Музыка группы настолько изобретательна, что не неё нельзя нацепить какой-либо ярлык; здесь и забойный фанк с вокодером (почти как у Джорджа Клинтона в лучшие годы), и сложные соло, напоминающие о классике фьюжна, а в ее добрых легкомысленности и беззаботности есть что-то калифорнийское… Как рассказывает лидер проекта Николай Моисеенко: «Все началось без какого-либо серьёзного умысла – мы просто собрались записать что-нибудь, потому что нам стало интересно услышать себя со стороны, без специальных репетиций и продакшна. Это была по-настоящему расслабленная, весёлая сессия! Всё писали в одной комнате, даже вокодер, который после залез во все инструменты, включая «бочку»…». Но! При всей внешней легкомысленности, в композициях группы чувствуются серьезная школа и – главное! – нешуточный драйв. Не зря же они назвались Horsepower – их музыка и впрямь мощностью в сто лошадиных сил!

В 90-х годах Михаил Мень практически полностью посвящает себя политической карьере, получает юридическое образование и становится профессиональным управленцем, каким его многие и знают в России. Но все же он находит время и записывает сольные альбомы, в начале 2000-х выходят «Мой старый друг» и «Время выбрало нас». А также особой популярностью до сих пор пользуется альбом «Песни нашей Победы», выпущенный к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне, где Михаил Мень исполнил песни военных лет в новой аранжировке. Международное признание деятельность Михаила Меня как композитора и музыканта получает в 2005 году, когда выходит альбом “Made in Moscow”, в котором Михаил сотрудничает с известными музыкантами Гленном Хьюзоми Джо Линн Тернером, участниками легендарных групп Deep Purple и Rainbow. Музыка для этого альбома была написана Михаилом Менем, а стихи — Джо Линн Тернером и Гленном Хьюзом. В этом проекте также участвовали известные российские музыканты – Дмитрий Четвергов, Николай Девлет-Кильдеев, Валерий Диордица, Алексей Туманов, Александр Филоненко, Петр Макиенко, Александр Львов, Павел Титовец, Альбом становится популярным у фанатов hard rock — музыки и коллекционеров, потому что, по сути, это последняя работа, где Гленн Хьюз и Джо Линн Тернер работают в дуэте. Позже Михаил Мень организовывает концертный тур Джо Линн Тернера в России, где он выступает не только как продюсер, но еще и как бас-гитарист. В 2017 году выходит виниловый альбом Made in Moscow, состоявший из двух пластинок. На одной – оригинал Made in Moscow в виниловым звучании, на второй — Made in Moscow Live, это профессиональная запись, сделанная на одном из концертов музыкантов в России. Виниловый альбом выходит ограниченным тиражом для коллекционеров. Михаил Мень также помогает в организации выступлений европейских и американских музыкантов в России, в том числе и тура известного британского рок- вокалиста Alcatrazz и Rainbow Грэма Боннета. Также Михаил Мень вместе с Дмитрием Четверговым становятся участниками проекта Игоря Сандлера «ПИПЛ про/to PURPLE», где они записывают кавер-версию известной композиции группы Deep Purple «Mistreated». Михаил Мень — инициатор создания трех современных звукозаписывающих студий в России – InnaRecords, IvanRecords и Most Delta Records. В планах Михаила — создание в Москве одной из самых технически оснащенной и комфортной студии звукозаписи в России — Moscow-City Records. В 2017 году Михаил Мень совместно с гитаристом Дмитрием Четверговым создают группу ChetMen, название сложилось по первым буквам основателей группы. Стиль группы можно охарактеризовать как фьюжн — это сплав джаза, блюза, фанка, соула с элементами поп-рока, арт-рока и этнической музыки. Коллектив активно участвует в различных джазовых фестивалях и пропаганде Jazz rock в России. Михаил Мень – один из известных в мире коллекционеров гитар, который собирает их еще с 1980-х годов. Особое место в его коллекции занимают бас- гитары, которые уникальны с точки зрения винтажности, имен бывших владельцев, а также фамилий известных современных мастеров гитаростроения. Состав коллектива: Дмитрий Четвергов — гитара Михаил Мень — бас-гитара Константин Голдынский — саксофон, перкуссия Михаил Саушев — электроорган Александр Миронов — фортепиано Михаил Понкратьев — барабаны

CHETMEN (Россия) Группа “ChetMen” создана Дмитрием Четверговым и Михаилом Менем. В нее входят профессиональные музыканты, участники топовых проектов, играющие в различных стилях и направлениях. “ChetMen” исполняет в основном авторскую музыку. Стиль группы можно охарактеризовать как фьюжн — это сплав джаза, блюза, фанка, соула с элементами поп-рока, арт-рока и этнической музыки. О СОЗДАТЕЛЯХ: ДМИТРИЙ ЧЕТВЕРГОВ – всемирно известный гитарист-виртуоз, композитор, аранжировщик, саунд-продюсер. Обладатель уникального опыта и технологий создания гитарных аранжировок. Лауреат премии «Золотая нота» в номинации «Лучший гитарист 2014 года». Окончил музыкальную школу с отличием. В 1978 году поступил в студию джазовой импровизации «Москворечье». Служил в армии. После возвращения из армии, Дмитрий, работая в группе «ЭКИПАЖ» Тюменской областной филармонии, переходит из статуса ученика в статус профессионала. Однако филармонический конвейер сильно ограничивал творческий рост музыканта, и в какой-то момент Дмитрию стало неинтересно там работать — он уходит из «ЭКИПАЖА». В 1984, когда группу «КВАДРО» покинул Виктор Зинчук, Четвергов предложил коллективу свои услуги и сразу стал участником группы. Работа в «КВАДРО» принесла Дмитрию первое, по-настоящему, широкое признание среди коллег, критики и публики, он становится желанным гостем в студиях известных исполнителей. Работая в этой группе, Дмитрий продолжает повышать уровень своего образования в Московском Государственном институте культуры по специализации руководитель оркестра народных инструментов. В 1987 году Дмитрий, совместно с бас-гитаристом, ушедшим из группы «АРСЕНАЛ» и директором группы Виктором Рыбиным создали группу, которая ориентировалась на мелодический рок и в последствии стала называться «ДЮНА». В 1989 году Дима знакомится с бывшим вокалистом группы «КРОСС» Андреем Кольчугиным. Вместе с ним и другими музыкантами они создают группу «КУРАЖ», которая в 1990 записала и выпустила прогрессивный по тому времени альбом «Ветер в гривах» — он актуален и сейчас. За долгий период студийной работы записал около 400 часов (это более чем 300 альбомов) музыки и песен для многих артистов и проектов, включая собственную музыку, в различных стилях и направлениях. Работал как гитарист, аранжировщик и саунд-продюсер в проекте «Николай» (Николай Носков) и в составе группы певицы Алсу. Продюсер песни «Вчера», занявшей первые места в чартах на радиостанциях и на каналах MTV и МузТВ. Переработал и записал новые версии культовых рок-опер Алексея Рыбникова «Юнона и Авось» и «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты». Дмитрий Четвергов и его группа выступили в амплуа ‘главного действующего лица’ и существенно изменили звучание оперы «Звезда и смерть…». Можно сказать, новая аранжировка внесла в звучание современность и актуальность. Благодаря этому, первая отечественная рок-опера получила новую жизнь в XXI веке. Получил богатый актерский опыт, работая с заслуженным артистом России Валерием Ярёменко в спектакле «Откровения», выступал в образе адвоката и тени Гренуя в потрясающем «Парфюмере» Игоря Демарина, в роли вселенского зла, довлеющего над судьбой человека через романтическую историю графа Резанова и Кончиты в рок-опере «Юнона и Авось» Алексея Рыбникова. Сотрудничает с российским классиком — композитором Эдуардом Артемьевым. Дмитрий Четвергов является единственным исполнителем на гитаре произведения «Офицерское братство» (саундтрек из к\ф Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник»). Дмитрий Четвергов – первый рок-музыкант, выступивший на сцене Мариинского театра, исполняя музыку Эдуарда Артемьева. В 2005 году совместно с Михаилом Менем участвовал в проекте “Made in Moscow” с такими легендарными музыкантами как Гленн Хьюз (ex Deep Purple, ex Black Sabbath) и Джо Линн Тёрнер (ex Rainbow, ex Deep Purple). Является постоянным участником фестиваля МАМАКАБО и гитарного фестиваля в Плёсе. А также выступал на фестивалях: Усадьба Джаз в Архангельском, Эдинбургский фестиваль искусств в городе Эдинбург (Шотландия), Байк фесты в Малом Ярославце, Байк фест в Суздале и многих других. В 2006 году выступил в Sandler Show, и с этого времени принимает участие во всех проектах известного продюсера Игоря Сандлера. Летом 2008 года Дмитрий Четвергов удостоился чести открывать концерт величайшего гитариста Джо Сатриани (Joe Satriani). Гитарист, аранжировщик и саунд-продюсер акустической версии песни “Running Scared”, которая принесла победу дуэту из Азербайджана на Евровидении 2011. Первый российский музыкант, выступивший в прямом эфире Rock FM за всю историю радиостанции. В настоящее время готовит очередной сольный альбом, активно гастролирует со своей авторской инструментальной программой, проводит творческие встречи и мастер-классы, принимает участие в различных проектах как приглашённый артист. МИХАИЛ МЕНЬ — музыкант, певец, композитор и аранжировщик. Свою творческую деятельность он начал как киноактер, сыграв в 1970 году в возрасте 10 лет главную роль кинофильме «Денискины рассказы» по одноименной повести Виктора Драгунского. После успешного дебюта в кино мальчика стали приглашать советские киностудии для продолжения карьеры, но родители Михаила были против работы юного сына как артиста и настояли, чтобы он в начале успешно закончил общеобразовательную школу. Однако, несмотря на решение родителей, Михаил Мень не отставляет творчество и на протяжении всей жизни он активно развивается, но уже не как киноактер, а как музыкант. В 1978 году он выступает в вокально-инструментальном ансамбле (ВИА) «Школьные годы», где сам сочиняет музыку и выступает как певец и бас-гитарист. Спустя годы композиции ВИА «Школьные годы» выходят отдельным альбом и становятся популярными у любителей ретро-музыки. После службы в вооруженных силах Михаил Мень поступает и успешно оканчивает режиссерский факультет Московского государственного института культуры. Некоторое время после окончания вуза он работает по специальности, а позже посвящает себя предпринимательской деятельности. Параллельно с этим в 1986 году совместно с известным гитаристом Алексеем Тумановым («Черный кофе», «Сталкер») они создают рок-группу «Мост», которая имеет большой успех у любителей hard rock музыки. Михаил Мень выступает соавтором большинства песен, кроме того он записывает вокал и играет на бас-гитаре на первом альбоме группы. Позже был также проект «Морской патруль» с известным музыкантом, участником ВИА «Надежда» Юрием Стожаровым. Композиции ВИА «Школьные годы», рок-групп «Мост» и «Морской патруль» сегодня доступны в iTunes.

Джазом увлеклась еще, будучи студенткой теоретического отделения музыкального училища, но сольные выступления начались в 2003 году, когда стала солисткой коллектива “Jazzia” (художественный руководитель и основатель коллектива — джазовый пианист, тромбонист, композитор Олег Анохин), в котором проработала вплоть до 2010 года. Кроме того, выступала в многочисленных проектах с отечественными джазовыми музыкантами: Алексеем Кругловым (совместный авторский проект «Я сегодня смеюсь над собой…», посвященный творчеству А. Вертинского), Александром Виницким («Бразильские акварели»), Михаилом Волохом (постоянный участник многих проектов на дудуке, трубе, флюгельгорне), пианистом Евгением Лебедевым. Были осуществлены авторские программы в направлениях современной импровизационной музыки с известными зарубежными музыкантами из Германии: гитарист-cтикист (Chapman Stick) Матиас Сороф (Mathias Sorof), саксофонист Райко Брокельт (Reiko Brockelt), органист Давид Тимм (David Timm), саксофонист, мультиинструменталист Влади Быстров (Vlady Bystrov) и др. С 2004 года постоянная участница музыкальных фестивалей: I и II Международный фестиваль СМИ «Культура в эфире» (2004, 2006); фестиваль «На гранях тысячелетий и культур» (Казань); «Академическая и современная мировая музыка» (2005); Проект «Тысячелетию Казани посвящается…»; Международный фестиваль «Джазовая провинция» (Казань, 2005); Фестиваль «Муз-транзит: Германия – Россия – Татарстан. Современная музыка» (2006); XII Международный фестиваль вокального джаза «Джазовые голоса» (Москва, 2006); Дипломантка в номинации «Эстрадно-джазовое исполнительство» на Втором международном конкурсе «Современное искусство и образование» (Москва, 2007); VII Международный фестиваль «ВЕЙСЭ-JAZZ, 2008» (г. Саранск); Международный фестиваль «Сотворение мира», 2008, 2009; Международный фестиваль импровизационной музыки «JAZZ в усадьбе Сандецкого» (Казань, с 2007 г.). С 2004 по 2011 гг. преподавала на эстрадно-джазовой кафедре Казанского государственного университета культуры и искусств. Вела курсы: «Современное сольфеджио», «Джазовая гармония», «История джазовой музыки», «История джазового исполнительства», научное руководство выпускными квалификационными работами. С 2006 года ведет активную просветительскую деятельность в области импровизационной музыки и джаза. В 2006 г. основала продюсерский центр “Art Of Jazz Company”, который занимается продвижением современной импровизационной и джазовой музыки, направлениями “Ethno Jazz” и “World Music”. С 2007 года – автор идеи, организатор и музыкальный директор Международного фестиваля импровизационной музыки «JAZZ в усадьбе Сандецкого»[6]. Это уникальный фестиваль open air, который проходит в течение двух месяцев (июль и август) ежегодно в парке Государственного Музея Изобразительных Искусств РТ в Казани. Концепция фестиваля не ограничивается джазом, а простирается вплоть до электронной музыки, этноджаза, “World Music”, свободных импровизационных стилей. В 2010 году стала организатором «Дней французской культуры в Казани», в рамках которого прошел фестиваль джазовой музыки “Le Jazz” в Казани. В 2011 году была директором Государственного филармонического джазового оркестра РТ при Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая. С 2011 г. преподает в Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова. Ведет: авторский курс «Современной музыки второй половины ХХ — начала XXI веков», Специальный класс для направления «Музыковедение» и «Музыкально-прикладное искусство», «Сольфеджио», а также новые курсы в области музыкально-прикладных технологий — «Менеджмент музыкального искусства», «Экономика культуры». С 2013 года доцент Казанской государственной консерватории. С 2013 г. назначена заведующей теоретическим отделом Средней специальной музыкальной школы имени Н. Г. Жиганова (ССМШ) при Казанской государственной консерватории. В ССМШ ведет курсы Сольфеджио и Гармонии. С 2013 г. активно работает организатором культурных программ в рамках спортивных событий Казани: в качестве режиссёра музыкальных программ (Деревня Универсиады) на XXVII Всемирной летней Универсиаде. А также режиссёр музыкальной программы литературно-музыкального фестиваля «Аксенов-фест» (к юбилею В. Аксенова, 20.08.2013). В октябре 2015 года явилась организатором Международного фестиваля Новейшей музыки «Брауншвейгские диагонали» (Германия–Россия). С ноября 2015 года стала основателем и музыкальным директором музыкального фестиваля “Hόtel de ville”, который ежегодно осуществляется в залах казанской Ратуши. С 2013 года как певица активно сотрудничает с джазовым пианистом и композитором Андреем Руденко. В этом же году основала творческий коллектив, в который вошли известные российские джазовые музыканты: Павел Чекмаковский, Дмитрий Забегаев, Андрей Руденко, Антон Горбунов, Петр Ившин. Этот коллектив просуществовал до 2017 года. В 2018 году «на свет» появилось Acoustic Jazz Trio “PORUSKE” (Ponomarev- Rudenko-Skepner), в состав которого вошел известный виолончелист Сергей Пономарев. В декабре 2014 года совместно с дизайнером Рустамом Исхаковым создала капсульную коллекцию женской одежды “Olga SKEPNER by RUSTAM” под названием “Not Only Jazz”, презентация которой состоялась в Казани 11 декабря 2014 года. Ежегодно номинируется на различные премии в Республике Татарстан, например, «Топ-50» и «Человек года». СЕРГЕЙ ПОНОМАРЕВ (виолончель) SERGEY PONOMAREV (cello) СЕРГЕЙ ПОНОМАРЕВ — профессиональный музыкант с блестящими виртуозными данными и яркой исполнительской индивидуальностью. Он имеет большой опыт концертных выступлений как солист, участник камерных ансамблей и оркестров России, обладает обширным репертуаром. Является выпускником ассистентуры-стажировки Казанской государственной консерватории (творческий руководитель — художественный руководитель Санкт- Петербургского Дома музыки, профессор Сергей Павлович Ролдугин). Сергей Пономарев является лауреатом многих конкурсов, среди которых: Региональный конкурс «Ко дню рождения И.С. Баха» — I премия; Международный конкурс «Сияние звезд» — Гран-при; Всероссийский конкурс исполнителей на струнных инструментах — II премия; IV Международный конкурс камерных ансамблей имени С. И. Танеева — III премия; Международный конкурс имени К. Ю. Давыдова — II премия, и специальный приз за лучшее исполнение пьесы К. Ю. Давыдова. Всероссийский музыкальный конкурс — 3 премия (Москва, 2018 г.) В качестве солиста выступал с такими дирижерами как Лео Кремер, Гюнтер Штегмюллер, Фуат Мансуров. Принимал участие в мастер-классах Кирилла Родина, Натальи Шаховской, Стефана Попова, Марти Роуси, Сергея Ролдугина. Сергей Пономарев является солистом проекта «Блокадная виолончель», концерты проходили в зале Государственной академической Капеллы, Музее музыки Шереметьевского дворца и Мариинском театре Санкт-Петербурга. Также он выступал в рамках проекта Дома Музыки (Санкт-Петербург) «Музыкальная сборная России» (Тольятти), «Вечера в Английском зале» (Санкт-Петербург), «Посольство мастерства» (Улан-Батор, Монголия). Выступал в таких концертных залах как: Татарская государственная филармония, ГБКЗ им. С. Сайдашева, БЗК им. П. И. Чайковского, Кафедральном соборе Калининграда, Башкирская государственная филармония им. Хусаина Ахметова. Сергей — лауреат премии Министерства образования и науки РФ по поддержке талантливой молодежи, стипендиат Министерства культуры РТ, обладатель специальной стипендии Президента Республики Татарстан.

“ВИНЦКЕВИЧ — АНДРИАНОВ ТРИО” «Джазовое отражение виолончельных сюит Баха» Special guest: Вартан Бабаян

В 2108 году эта программа с успехом была показана на ежегодном международном фестивале «ДЖАЗОВАЯ ПРОВИНЦИЯ», на фестивале “VIVACELLO” в Зарядье, в Тилбурге (Голландия) на фестивале “STRANGER THAN PARANOIA”, в одном из лучших залов Амстердама — джазовый концертный зал “BIMHUIS”.

Борис Андрианов — один из ведущих российских музыкантов нового поколения, выпускник Высшей школы музыки им. Ханса Айслера (Hochschule für Musik „Hanns Eisler“, Berlin, класс знаменитого виолончелиста Давида Герингаса David Geringas) Сейчас Борис — преподаватель Московской государственной консерватории и руководитель проекта «Поколение звезд», в рамках которого проводятся концерты молодых талантливых музыкантов в России. За этот проект в 2009 году Борис был награжден премией правительства РФ в области культуры.

В 2008 году в Москве состоялся первый в истории России виолончельный фестиваль, арт-директором которого является Борис Андрианов. В 2010 второй фестиваль «VIVACELLO» собрал таких выдающихся музыкантов, как Наталия Гутман, Юрий Башмет, Миша Майский, Давид Герингас, Юлиан Рахлин и др.

В сентябре 2007 года диск Бориса Андрианова и пианиста Рэма Урасина был выбран английским журналом Gramophone как лучший камерный диск месяца. В 2003 году альбом Бориса Андрианова, записанный совместно с ведущим российским гитаристом Дмитрием Илларионовым, выпущенный американской фирмой DELOS, вошел в список номинантов на премию «Грэмми».

Борис был участником многих международных конкурсов и фестивалей.

Имеет обширный концертный репертуар, выступает с российскими и зарубежными симфоническими и камерными оркестрами, с известными дирижерами, такими как: В.Гергиев, В.Федосеев, М.Горенштейн, П.Коган, А.Ведерников, Д.Герингас, Р.Кофман, Юрий Башмет, Менахем Пресслер, Акико Суванаи, Жанин Янсен, Юлиан Рахлин.

Борис выступает с концертами в лучших залах России, на самых престижных концертных площадках Голландии, Японии, Германии, Австрии, Швейцарии, США, Словакии, Италии, Франции, ЮАР, Кореи, Италии, Индии, Китая.

С 2005 года Борис играет на уникальном инструменте работы великого мастера Доменико Монтаньяна из Государственной Коллекции уникальных музыкальных инструментов.

Леонид Винцкевич (рояль) ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ

Сегодня Леонид Винцкевич — это известный в мире джаза музыкант- просветитель, заслуживший широкое международное признание, организатор и общественный деятель, оказавший большое влияние на развитие российского джазового искусства.

Леонид Винцкевич — джазовый пианист, ведущий активную концертную деятельность, является постоянным участником известных международных фестивалей джазовой музыки Европы, России, Америки, стран СНГ: Prague, Jazzbuehne in Berlin, Jazztage in Leipzig, North Sea Jazz Festival, Jazz in Europe, Baltic Jazz, Jazz Kaar, Turku Jazz Festival, Kaamus Jazz, Silda Jazz, Jazz Stroom, Vilas Jazz Blues, Vilnius Jazz Festival, Jazz Birstonas Festival и др. В 1989 году Леонид Винцкевич стал первым русским музыкантом, выступившим на Lionel Hampton Jazz Festival (США).

Один из оригинальных джазовых композиторов, ориентированным на европейскую импровизационную музыку и классику ХХ века.

Играл с выдающимися музыкантами: Elvin Jones, Lionel Hampton, Kevin Mahogany, Валерий Пономарев, Лэмбит Саарсалу, John Stowell, Conrad Herwig, David Friesen , Jutta Glaser, Ярмо Хеккала, Давид Голощекин, Георгий Гаранян, Алексей Кузне-цов, Анатолий Кролл, Даниил Крамер, Игорь Бутман, Jay Ashby, Ernie Watts, Eric Marienthal, Mike Clark, Bill Evans, George Haslam, Steve Kershaw, Дэйнюс Пулау-скас, Владимир Чекасин, известные вокалистки Kim Nazarian, Maucha Adnet, Eve Cornelious, Evelyn White и многие другие.

С 1996 года Леонид Винцкевич является идейным вдохновителем, организатором и арт-директором уникального передвижного проекта — ежегодного Международного фестиваля «Джазовая провинция», география которого от Красноярска до Краснодара.

Программы «Джазовой провинции» в разные годы украшали имена выдающихся джазовых музыкантов из России, стран СНГ, Австралии, Англии, Бразилии, Германии, Голландии, Дании, Швеции, Израиля, Италии, Кубы, США, Франции, Швейцарии, Японии, Эстонии, Литвы, Камеруна, Марокко, Зимбабве.

20 мая 2016 года звукозаписывающая компания “Slam records”, Англия, выпустила в свет альбом “Under а Different Sky”, записанный трио: Леонид Винцкевич (рояль), Николай Винцкевич (саксофоны) и Steve Kershaw (контрабас).

Николай Винцкевич (саксофоны)

Николай Винцкевич — один из наиболее ярких представителей нового поколения джаза. Выпускник джазового факультета Российской Академии музыки имени Гнесиных по классу профессора Александра Осейчука.

В 1999 году был удостоен чести играть в Америке с Lionel Hampton Jazz Orchestra и с самим Маэстро. Гастролировал во многих странах, где играл с известными музыкантами: Bill Charlap, Randy Brecker, John Patitucci, George Whitty, Brian Bromberg, Larry Goldings, Mike Miller, Slide Hampton, Jay Ashby, Kim Nazarian, Bill Evans, Игорь Бутман, Jeff Hamilton Grady Tate, Kenny Barron и другие. В 2009 году в Англии играл в составе квинтета с выдающимся саксофонистом Ed Jones.

28 ноября 2014 года Николаю была присуждена европейская музыкальная премия им. Майлса Девиса “MILES Award” в номинации “World Fusion Award” за два альбома “Russian Ornament” (IBMG) и “Never Was A Doubt” (“Niro Sounds”, Швейцария).

В этом же году Николай был финалистом джазового конкурса в Америке “MADE IN NY”, стал обладателем 2-й премии в категории «композитор» и принял участие в Гала-концерте в Нью-Йорке в Tribeca Performing Arts Center, где играл с легендарными Randy Brecker и Lenny White.

Первый сольный альбом песен “Vive L’Amour“ (2011, IBMG), в записи которого принимали участие звезды мирового джаза: Kim Nazarian (вокал) из группы New York Voices, Jay Ashby (перкуссия), Joel Taylor (ударные), Kip Reed (бас-гитара), попал в хит-парады нескольких радиостанций США, а в штате Colorado песня Vive L’Amour была два месяца в TOP10 Aspen Beat Public Radio (март-апрель 2012).

В 2015 году вышел в свет еще один альбом музыки Николая Винцкевича “Never Was a Doubt”, в записи которого принял участие солист группы Chicago, легендарный вокалист Bill Champlin, а также выдающиеся музыканты современности:

Kim Nazarian, Mike Miller, Joel Taylor, Леонид Винцкевич, Luis Conte и др. Песня “Never Was A Doubt” еще до выхода альбома стала популярна и начала звучать на таких известных радиостанциях, как: WJMX (USA), West Cost Golden Radio (France), Colourful (England) и др.

В 2004 году вместе со своим отцом Леонидом Винцкевичем создают международный квартет с музыкантами из США: Joel Taylor (ударные) и Kip Reed (бас-гитара). За это время квартет написал несколько альбомов: “Singularity” (SLAM), “Russian Ornament” (IBMG) с фольклорным хором «Ростань». Также музыканты квартета помогли Николаю в создании двух сольных альбомов.

Винцкевич-квартет гастролировал в Европе, США, Прибалтике и России. Николай и Леонид Винцкевичи сотрудничают с европейскими музыкантами: Steve Kershaw (контрабас), Petter Sward (ударные), Mads Olsen (гитара), с которыми был записан альбом “Notes From Underground” (2002). В 2007 году этим же составом был записан альбом “Songs From The Black Earth”.

20 мая 2016 года звукозаписывающая компания SLAM (Англия), выпустила в свет альбом “Under а Different Sky”, записанный трио: Леонид и Николай Винцкевичи совместно со Steve Kershaw. Музыка альбома уже получила высокую оценку джазовых критиков ведущих журналов и интернет-порталов по всему миру. Выступал на фестивалях: Lionel Hampton Jazz Festival (USA), KaamosJazz (Финляндия), Jazz Kaar (Эстония), «Московская осень», «Boheme Music», «Джаз в саду Эрмитаж», «Усадьба-Джаз в Архангельском», «Триумф джаза» (Москва); «АльфаДжаз», «Российский джаз на Днепре» (Украина); «Русская музыка вчера, сегодня и завтра», Marlborough Jazz Fest, Deddington Music Festival (Англия); Jazz Maratonas Nida (Литва), Winter Jazz (Дания), Varna Summer Jazz (Болгария), MADE IN NY Jazz Festival (Черногория) и др.

Special guest: Вартан Бабаян

Леонид Винцкевич о проекте «Джазовые отражения виолончельных сюит Баха»:

В программу «Джазовые отражения» вошли части из баховских сюит для виолончели, а также импровизации и новые мелодии. Пожалуй, ее нельзя назвать ни вариациями, ни транскрипциями.

У нас с Борисом Андриановым прежде уже было несколько джазовых программ, он замечательный музыкант, открытый экспериментам. Одним из подтверждения этих слов может быть совместная работа Бориса Андрианова с одним из культовых музыкантов сегодняшнего дня Branford Marsalis. Уверен, что Борис имеет все, чтобы быть на джазовом Олимпе.

Борис предложил мне посмотреть виолончельные сюиты Баха, где, по его словам, «много джаза». Открыв ноты сюит, я словно открыл новый мир. Бах был величайшим импровизатором всех времен. А ведь до Казальса виолончельные сюиты никто не играл на сцене, считая их просто упражнениями. Сейчас их играют лучшие виолончелисты мира, и мы тоже решили обратиться к этой музыке, относясь к ней максимально корректно, с огромным уважением и, конечно, с восторгом.

Таким образом, «Джазовые отражения» — совместная творческая работа всех участников процесса, совместная импровизация, а главное в ней — прежде всего наше отношение к гению великого мастера. Этот опыт творческого переосмысления доставил нам всем колоссальную радость.

Борис Андрианов о проекте «Джазовые отражения виолончельных сюит Баха»:

«Бах стоит в основе основ всей музыки, как мы знаем, а его шесть сюит — это наша виолончельная Библия. На основе сюит мы сделали некую программу с Леонидом и Николаем Винцкевичами и показали на их фестивале «Джазовая провинция». Это очень смелый эксперимент, современное обращение к Баху, доказывающее, что его музыка, попадая в талантливые руки, может звучать прекрасно в любом жанре. К музыке Баха с джазовых позиций подходили многие, в частности, Жак Лусье, но Леонид Винцкевич — грандиозный, великий музыкант — сделал новое прочтение баховских виолончельных сюит в джазовом стиле так, как они никогда не звучали прежде».

ERIC ALEXANDER (USA) & КВАРТЕТ АЛЕКСЕЯ ПОДЫМКИНА (Россия)

Тенор-саксофонист Эрик Александер олицетворяет собой эталон того, как должен звучать современный джаз. Прежде всего, его стиль отличает теплый, тонко отполированный звуковой тон, саунд и неисчерпаемая фантазия в области гармонических и мелодических решений. С самого раннего детства его увлек мир звуков и ритмов. Он начал играть на фортепиано в шестилетнем возрасте, в девять выбрал в качестве основного инструмента кларнет, в 12 лет переключился на альт- саксофон, и, наконец, перешел на тенор, когда джаз стал его страстью. В течение одного года он обучался в Университете Индианы (Блумингтон, 1986—87). А затем, в колледже Уильяма Патерсона в Нью-Джерси он проходил обучение под руководством Харольда Мэберна, Джо Ловано, Руфуса Рида и других.

«Люди, которых я слушал в колледже, по-прежнему являются теми музыкантами, которые влияют на меня сегодня», — говорит Александер. «Монк, Диззи, Сонни Ститт, Клиффорд Браун, Сонни Роллинс, Джеки Маклин, Джо Хендерсон — наследие, оставленное Бёрдом и всеми пионерами бибопа, этот язык и это чувство-это основа всего, что я делаю. Я до сих пор нахожусь под большим влиянием Джорджа Коулмена из-за его очень гармоничного подхода к импровизации и к музыке в целом, и я все еще слушаю Колтрейна, потому что я чувствую, что даже в самых бескомпромиссных моментах его соло в записях последних лет заложены зерна уникальной колтрейновской мелодики. И я ищу способы использовать их в моей собственной игре «.

В 1991 году Эрик занял второе место (первую премию тогда получил Джошуа Редман) на Международном конкурсе саксофонистов имени Телониуса Монка. Это событие стало отправной точкой. Эрик Александер погрузился в бурную жизнь профессионального джазового музыканта. Он начинает регулярно выступать с органным трио в клубах южной части Чикаго, в 1991 году дебютирует с Чарльзом Эрлендом на Muse Records, а в 1992 году выпускает свой первый альбом в качестве лидера (Straight Up for Delmark). За многочисленными лейблами, в числе которых Milestone и другие, последовало больше записей, ведущих к альбому «Man with the horn» в 1997 году; совместная квартетная сессия 1998 года с Джорджем Мразом, Джоном Хиксом и Идрисом Мухаммедом «Solid!» и в том же году — первая запись группы «One For All», постоянного ансамбля Александера с трубачом Джимом Ротонди, тромбонистом Стивом Дэвисом, Джо Фарнсвортом на барабанах, контрабасистом Питером Вашингтоном и Дейвом Хэзелтайном на рояле.

Эрик многогранен, он легко сочетает в себе абсолютно разные качества — лидера собственных составов, сайдмена, продюсера, композитора. К настоящему времени Александер потерял счет количеству альбомов, демонстрирующих его игру. Навскидку это цифра примерно равна 90. Несмотря на безоговорочное признание критиков его несомненного вклада в современную джазовую культуру, для самого музыканта самой важной задачей было найти свой собственный голос в рамках прославленной джазовой традиции, основанной на стиле «би-боп». В 2004 году Эрик подписал эксклюзивный контракт с нью-йоркским независимым джазовым лейблом HighNote Records, где он собрал значительную дискографию признанных критиками записей. Самыми последними среди них являются «Chicago Fire» HCD 7262, «The Real Thing» с Пэт Мартино HCD 7278 и «Second Impression» HCD 7296. Последний альбом Эрика на HighNote «Song of no Regrets» (HCD 7311) получил высокую оценку критиков и любителей джаза. В настоящее время он работает над новой записью, которая выйдет в продажу в середине 2019 года. Эрик продолжает гастролировать по всему миру, используя Нью-Йорк в качестве своей домашней базы. Его можно регулярно видеть в самых престижных джазовых клубах Джазовой Мекки.

Состав коллектива:

Eric Alexander — тенор-саксофон

Макар Кашицын — альт-саксофон

Алексей Подымкин — рояль

Макар Новиков — контрабас

Михаил Фотченков — барабаны