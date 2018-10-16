"Аквариум" везет в Казань новую программу "Двери Травы"

"Аквариум" и его программа "Двери Травы" в Казани.

"И я был бы рад остаться здесь,

Но твои, как всегда, правы;

Так не плачь обо мне, когда я уйду

Стучаться в двери травы…" Борис Гребенщиков

Друзья, нас снова ждёт День Радости на казанской земле! Наш любимый "Аквариум" везет программу "Двери Травы". Зовите друзей, любимых, и при благоприятном расположении созвездий встретимся 1 декабря в "Униксе", практически сразу после дня рождения Бориса Борисовича, которому в этом году исполняется 65 лет.

Борис Борисыч в преставлении не нуждается, поскольку сложно поверить, что на территории пост-советского пространства существуют те, кому аббревиатура «БГ» ни о чем не говорит. С его творчеством (в особенности с творчеством Аквариума) в той или иной степени знакомы все. Разве что только юнцы за школьной скамьей остаются под вопросом.

Но, опустим дифирамбы и, наконец-то, коснемся виновника торжества – постучимся в «Двери травы. А если вы со времен не столь далекого 2014 года и последнего сольного альбома «Соль» ждете что-то новенькое, то спешу вас расстроить, ибо «Двери травы» — это хорошо забытое старое, а именно песни, которые были написаны в 70-е и 80-е годы. Но истинных любителей музыки Гребенщикова эта новость вряд ли разочарует, а только обрадует.

Песня «Двери травы», которая раннее имела название «Стучаться в двери травы», как утверждает гуру, была первой песней, им написанной, и которая ему же и понравилась по-настоящему. Была она придумана на лоне утренней природы родного края, под чтение «Сильмариллиона» Толкиена. Что может быть лучше для написания песен? А также для их прослушивания?

Кстати, Гребенщикова любят не только в пределах пост-советского пространства, но и далеко за рубежом, где он активно гастролирует. А в записи данных песен, как и в последних сольных работах, принимали участие талантливые иностранные музыканты.

Запись одноименного альбома «Двери травы» проводилась в Санкт-Петербурге и Париже.