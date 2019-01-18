«Яндекс» и Mai..ru поддерживают законопроект об автономном интернете

Вице-президент российского IT-холдинга Mail.ru Group поддержал законопроект об автономной работе рунета. По его словам, в случае реализации угроз, против которых направлен данный законопроект, в первую очередь, пострадают компании, чей бизнес тесно связан с интернетом. Тем не менее, меры, касающиеся правил маршрутизации трафика, по его мнению, должны приниматься только в том случае, если чрезвычайная ситуация всё-таки наступит.

Руководство компании «Яндекс» также считает, что новый законопроект направлен на защиту российского сегмента сети Интернет, но на данном этапе он ещё требует серьёзной доработки.

Законопроект об автономной работе рунета был внесён на обсуждение в Госдума в конце декабря 2018 года.