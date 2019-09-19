Каждый год компания Энотека S в начале осени устраивает Винный фестиваль, не нарушилась традиция и в этом. В первую пятницу сентября на летней террасе ресторана «Пашмир» собралась, казалось, вся казанская тусовка. Живая музыка, иллюзионное шоу, шоу-викторина, розыгрыши призов, приятная атмосфера, фуршет и отличная погода – все сложилось для идеального светского мероприятия.

Генеральным партнером фестиваля стала Инвестиционная компания FREEDOM finance, а информационным журнал «КЗН.Собака.ру».