18+

Винный Фестиваль Энотека S 2019

Каждый год компания Энотека S в начале осени устраивает Винный фестиваль, не нарушилась традиция и в этом. В первую пятницу сентября на летней террасе ресторана «Пашмир» собралась, казалось, вся казанская тусовка. Живая музыка, иллюзионное шоу, шоу-викторина, розыгрыши призов, приятная атмосфера, фуршет и отличная погода – все сложилось для идеального светского мероприятия.

Генеральным партнером фестиваля стала Инвестиционная компания FREEDOM finance, а информационным журнал «КЗН.Собака.ру».

  

Комментарии (0)
Автор: Vetrova116
Опубликовано:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты