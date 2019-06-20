Новый казанский зоопарк «Река Замбези» откроют в августе

Новый казанский зоопарк, который начали строить в 2015 году, обещают открыть для посетителей в августе.

Сегодня журналистам впервые показали новый казанский зоопарк. Городские власти представлял мэр Казани Ильсур Метшин. По словам директора казанского зоопарка Фаниса Нурмухаметова, строительство объекта вышло на финишную прямую:

- Сейчас выполняется мелкая работа, которая требует времени и точности, - сказал он. - Мы не имеем права на ошибку. Нужно сделать все так, чтобы обезопасить посетителей и животных, поэтому торопиться не стоит.

Безопасность будет обеспечена с помощью системы «электронный пастух» – сетки, по которой будет проходить невысокое напряжение. «Это обычная практика для зоопарков. Напряжение будет всего лишь 12 вольт, но этого достаточно, чтобы животные не подходили к забору. Будут также водяные рвы, автоматическое открывание и закрывание дверей», – пояснил Нурмухаметов.



На территории «Реки Замбези» возвели 11 объектов, большая часть из которых – это вольеры и утепленные павильоны для животных. Ильсур Метшин отметил, что новый зоопарк оставил у него положительные впечатления:



- У нас построили первый в России африканский зоопарк, поэтому мы столкнулись с теми вещами, которые никому не знакомы, - сказал он. - Мы взяли на себя сложные задачи. Понимали, что будут трудности, но не думали, что в таком объема. Зоопарки с африканскими видами животных – самые посещаемые во всем мире. Учитывая нашу полосу и долгий зимний период, многие вещи приходилось менять по ходу строительства. Но со стройкой мы справились.



- Следующим этапом станет приобретение и адаптация животных - это сложнейший этап, который мы в России проходим первыми, - сказал Ильсур Раисович. - В нашем зоопарке будут настоящие африканские животные. Например, есть «Жигули» старой модели, а есть «Мерседесы». И мы берем «Мерседесы» настоящих африканских кровей, которые будут размножаться и представлять ценность, как для нашего зоопарка, так и для других мировых зоопарков.



Фанис Нурмухаметов рассказал, что на сегодняшний день в Казани находятся 40 процентов будущих обитателей зоопарка. «Остальные 26 процентов приедут к августу-сентябрю. Но полное заполнение зоопарка ожидаем к 2021 году. Надо понимать, что слоны, гориллы, шимпанзе, жирафы – это очень сложная экспозиция. Их сложно транспортировать, нужно учесть массу моментов», – сказал Нурмухаметов. Директор зоопарка отметил, что Казань станет первым в России городом, где появятся африканские слоны. «В зоопарке поселятся четверо слонов: 3 самки и один самец. Размеры вольера позволяют принять и большее количество животных. Планируется, что они будут размножаться», – сказал Нурмухаметов.



В Казань уже доставлены гамадрилы, страусы, пантеровые черепахи, мартышки Бразза, сурикаты, львы, голубые гну и другие животные. Всего в экспозиции «Река Замбези» будет представлено 34 вида. Подбор состав животных велся, исходя из опыта ведущих зоопарков мира. Животные для нового зоопарка приобретались на пожертвования. Спонсорами стали 33 предприятия. Сумма пожертвований составила 113,8 млн рублей.



На территории «Реки Замбези» появится сопутствующая инфраструктура: ресторан, общественное пространство, игровые площадки для детей, небольшая амбулатория.

- В будущем весь комплекс, в который войдут «Река Замбези», историческая территория и участок на противоположном берегу озера Кабан, где мы планируем разместить экспозицию «Река Амазонка», будет занимать 21 гектар. Все части будут соединены мостами, тоннелями, – сказал Нурмухаметов.

Стоимость входных билетов на территорию «Река Замбези» составит 250 рублей для взрослых, 150 рублей – для детей. «Будут и льготные категории билетов по 100 рублей. Напомню, билет на старую территорию зоопарка стоит 200 рублей для взрослых, 100 рублей – для детей», – сказал Нурмухаметов. Он добавил, что после реконструкции старой части зоопарка и строительства территории «Река Амазонка» стоимость билетов увеличится. Объем инвестиций он не озвучил.



Вторая очередь предусматривает реконструкцию старого зоопарка. В нем будут содержаться животные, обитающие в регионах России. В будущем на противоположной стороне озера Кабан планируется строительство еще одной части, посвященной Южной Америке. По планам, там будут жить ягуары, муравьеды, тапиры, ленивцы.





