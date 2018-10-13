В казанском сквере установили ретроавтомобиль

Ещё одна интересная достопримечательность появилась в Казани. В сквере имени Васильченко установлен ретроавтомобиль «Москвич».

Установка необычной экспозиции приурочена к 45-летию Московского района. Ретроавтомобиль находится в прекрасном состоянии – горожане и туристы смогут с ним сфотографироваться совершенно бесплатно.

Всем, кто желает сделать памятное фото, стоит помнить, что «Москвич» не будет находиться в сквере круглосуточно: на ночь и выходные автомобиль планируется убирать. А вот в будние дни с 9.00 до 18.00 каждый может полюбоваться машиной.