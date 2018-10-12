В Казани установили необычный памятник в виде казана

Ещё один оригинальный памятник украсил город: в одном из городских скверов, расположенном на улице Назарбаева установили бронзовый «Тайказан».

Памятник представляет собой точную копию казана, который находится в мечети Ахмеда Ясави в Туркестане. Согласно легенде, оригинальный «Тайказан» отлили из сплава семи разных металлов, и он обладает волшебными свойствами: наделяет священную воду целительной силой.

Казанский «Тайказан» изготовлен из бронзы. Весит памятник около двух тонн, а высота его составляет полтора метра.