Парк «Чёрное озеро» готовится к зиме

В казанском парке «Чёрное озеро» приступили к осушению искусственного водоёма. В рамках подготовки к зимнему сезону откачают воду, очистят дно от мусора. Предварительно будет выловлена рыба, обитающая в водоёме – её выпустят в озеро Кабан. Уже к 17 октября все работы будут завершены, а в декабре водоём превратится в каток.

В прошлом году каток также начал работу уже в середине декабря. Территория катка была огорожена забором, были оборудованы деревянные подмостки.

В новогодние праздники парк «Чёрное озеро» снова станет местом проведения развлекательных мероприятий и народных гуляний. Здесь будут проводиться представления и мастер-классы.