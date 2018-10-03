С 15 октября фонтаны в Казани переходят на зимний режим

Погода уже не радует летним теплом, поэтому необходимость в освежающих фонтанах на городских улицах потихоньку отпала. Казанские фонтаны постепенно переводятся на зимний режим – то есть отключаются. Уже сейчас из 29 фонтанов Казани продолжают свою работу только три: они находятся в парке Горького, в парке «Крылья Советов» и в Горкинско-Ометьевском лесу. Но вскоре отключат и их, к 15 октября не останется ни одного работающего фонтана.

Городские фонтаны возобновят свою работу с наступлением весны 2019 года.