В декабре из Казани запустят новые железнодорожные маршруты

С 9 декабря из столицы Татарстана будут ходить прямые поезда до Минска и Ташкента. Изначально планировалось запустить до столицы Узбекистана автобусные маршруты. Теперь в Ташкент поезд будет ходить еженедельно, маршрут проходит через Дружинино.

Что касается минского направления, то маршрут будет довольно необычным. По официальной информации РЖД, новый поезд будет проходить через Ульяновск, Сызрань, Пензу, Ряжск, Тулу, Сухиничи, Смоленск, позволяя добираться до нескольких крупных городов России напрямую без пересадок.