В Казани состоялось открытие обновлённого бульвара

Благоустройство бульвара на улице Фучика завершилось праздничным открытием с участием премьер-министра РТ и мэра города. Для всех желающих приготовили угощения и развлекательную программу.

Бульвар существует с 90-х годов, он появился, когда в Советском районе началась активная застройка. В рамках проекта по благоустройству здесь высадили около 200 деревьев, в основном, рябин, лип и яблонь, а также около двух тысяч цветущих кустарников. На бульваре появилось множество лавочек, красивых клумб. Теперь здесь будет приятно гулять всей семьёй.