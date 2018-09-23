Почти 600 миллионов выделят на благоустройство озера Кабан
Реализация проекта по благоустройству озера Кабан в Казани продолжается. На новый этап из бюджета республики будет выделено почти 600 миллионов рублей.
Первый этап благоустройства завершился в июне, но работы предстоит ещё много. Основная часть средств будет направлена на проведение мероприятий по развитию системы озёр, которые продлятся до сентября будущего года. В рамках проекта на набережной высадят новые деревья и кустарники, обустроят пирс и смотровую площадку. Планируются также пешеходные и велосипедные дорожки, новые лестницы, оснащённые пандусами, скамейки, клумбы и газоны.
Главная цель проекта – связать в единое целое озёра Верхний, Нижний и Средний Кабан и сделать их берега местом прогулок и отдыха для жителей Казани и гостей города.
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