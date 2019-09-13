«Рэмбо: Последняя кровь»

Он хранил секреты всю жизнь, но пришло время взглянуть в глаза прошлому. В последний раз собраться и стать безжалостной машиной для убийства. Рэмбо снова встанет на смертельно опасный путь — путь мести, который ему придется пройти до конца.

В ролях: Сильвестр Сталлоне, Пас Вега, Ивет Монреаль, Луис Мэндилор, Оскар Хаэнада, Шила Шах, Серхио Перис-Менчета, Джессика Мэдсен, Хоакин Косио, Адриана Барраса.

Жанр: Боевик, триллер, приключения, вестерн

Продолжительность: 1 час 40 мин

Трейлер: Смотреть трейлер

Рэмбо — это серия боевиков, экранизированных, начиная с 1982 года. Центральный персонаж фильмов, Джон Рэмбо, придуман американским писателем Дэвидом Мореллом. Серия состоит из фильмов Рэмбо: Первая кровь (1982), Рэмбо: Первая кровь 2 (1985), Рэмбо 3 (1988), Рэмбо IV (2008), Рэмбо: Последняя кровь (2019). Бессменным исполнителем роли Джона Рэмбо, ветерана войны во Вьетнаме, спецназовца, выполняющего трудные миссии в разных странах мира, стал Сильвестр Сталлоне.

18+

В прокат фильм выходит с 19 сентября, а посмотреть его можно в сети кинотеатров «Алмаз Синема»:

ул. Мавлютова, 45, ТЦ «Сити-Центр»

ул. Спартаковская, 6, ТОЦ «SUVAR PLAZA»

Пр. Фатыха Амирхана, 1Б, РК «РИВЬЕРА»

Пр. Ямашева, 97, Outlet-center «XL»