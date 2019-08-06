Илья Славутский приглашает на «Литературный дворик»

6 августа в Авиастроительном районе Казани, во дворе дома № 4 по улице Лукина, состоится литературно-музыкальный праздник «Литературный дворик». Хедлайнером проекта станет народный артист Татарстана Илья Славутский.

Этот вечер «Литературных двориков» будет посвящен Году театра в России. Народный артист Татарстана, режиссер и актер Казанского государственного академического русского Большого драматического театра имени В.И.Качалова Илья Славутский прочитает для собравшихся рассказы Михаила Зощенко.

Выбор на советского писателя и драматурга пал не случайно. В феврале на сцене Качаловского театра казанские зрители увидели обновленную редакцию спектакля «Горько!..», ставшего 25 лет назад одной из первых премьер Александра Славутского на казанской сцене.

Начало в 17:00