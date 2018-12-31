В 2019 году в Татарстане может появиться новый фестиваль под названием «Яңа татар җыры» («Новая татарская песня»), предложенный директором фонда татарской культуры имени Рашита Вагапова Рифат Фаттахов.

По его мнению, все популярные у народа исполнители – любители, а не профессионалы, а многих хороших певцов (таких мировых звёзд, как Аида Гарифуллина, Альбина Шагимуратова) в Татарстане вообще не знают. Сегодня существует очень мало профессионально написанных татарских песен, и фестиваль сможет исправить ситуацию и возродить интерес к качественной национальной музыке.