Памятник Петру и Февронии откроется в Казани

История Петра и Февронии – православный символ семьи, любви и верности. Памятник святой паре будет установлен в Казани возле храма священномученика Кирилла Казанского на улице Чистопольской.

Скульптурная композиция уже готова к установке. Фигуры Петра и Февронии дуржат в руках голубя – символ добра и мира. В настоящее время ведутся земляные работы для подготовки к установке монумента. Территория сквера также благоустраивается. Предполагается построить рядом парковку и организовать к памятнику подъездные пути. Монумент будет снабжён подсветкой.