Кремлёвскую улицу перекроют из-за съёмок фильма

В Татарстане с 12 сентября проходят съёмки фильма «Зулейха открывает глаза». Это экранизация одноимённого романа Гузель Яхиной. Часть фильма снимали в Лаишевском районе, на побережье Камы. Там было специально построено историческое поселение Семрук.

Теперь снимать будут на улицах Казани, для чего придётся ограничить движение транспорта в центре города. Декорациями для съёмок станут КФУ и Казанский Кремль. Кремлёвская улица будет перекрыта на участке от Университетской до Астрономической улицы с 7.00 5 октября до 18.00 10 октября.