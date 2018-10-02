Победители казанского фестиваля «Руками женщины» поедут в Страсбург

В Казани состоялся фестиваль декоративно-прикладного искусства «Руками женщины», который проходил в ГТРК «Корстон» 29 и 30 сентября.

Мастерицы, принимавшие участие в фестивале, продемонстрировали свои таланты в выставочном зале. Здесь были украшения ручной работы, национальная одежда, игрушки, плетёные кружева, вышивка, картины, роспись по дереву и многое другое. На фестиваль приехало 85 мастериц из разных уголков России. Они не только показывали свои работы, но и провели мастер-классы, в которых могли принять участие все желающие.

Выбрать лучших было непросто. В финале фестиваля определились 15 победительниц, которым предстоит принять участие в международном форуме «Руками женщины» в Страсбурге. Форум пройдёт 3-4 ноября, поездку участницам оплачивают организаторы.