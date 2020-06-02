В Казани открывается первая «Подружка»

«Подружка» заботится о безопасности покупателей, поэтому сейчас в магазинах приняты все необходимые меры: регулярная обработка помещений, антисептики на кассе, разметка для социальной дистанции. Для минимизации контактов были временно убраны тестеры и не проводятся консультации визажистов, но сотрудники всегда смогут помочь с выбором нужного оттенка или продукта. Работают акции «2=3» (три продукта по цене двух) и «Выгодная пара»: скидка -50% на 2-й продукт. Сегодня, в день открытия, покупатели смогут получить дисконтную карту в подарок при любой покупке.

Адрес нового магазина «Подружка» в Казани:

ул. Рихарда Зорге, 67

Также покупки с доставкой можно совершить в федеральном интернет-магазине www.podrygka.ru