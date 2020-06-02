Сеть косметики «Подружка» появится в Татарстане. Открытие первого магазина в столице республики состоится уже сегодня, 2 июня.
В Казани открывается первая «Подружка»
Теперь жители Казани смогут делать покупки не только онлайн! В первом магазине «Подружки» их ждут не только известные мировые бренды косметики, но и эксклюзивные марки: DE.CO, Moritz, Sea of Spa, Pink Up, Vox, Dewytree, Sun Look, A’pieu, Esfolio, Hada Labo. А также огромный выбор культовых корейских масок для лица, инновационные азиатские продукты, яркие новинки декоративной косметики и все мелочи, которые могут понадобиться в повседневном использовании.
«Подружка» заботится о безопасности покупателей, поэтому сейчас в магазинах приняты все необходимые меры: регулярная обработка помещений, антисептики на кассе, разметка для социальной дистанции. Для минимизации контактов были временно убраны тестеры и не проводятся консультации визажистов, но сотрудники всегда смогут помочь с выбором нужного оттенка или продукта. Работают акции «2=3» (три продукта по цене двух) и «Выгодная пара»: скидка -50% на 2-й продукт. Сегодня, в день открытия, покупатели смогут получить дисконтную карту в подарок при любой покупке.
Адрес нового магазина «Подружка» в Казани:
ул. Рихарда Зорге, 67
Также покупки с доставкой можно совершить в федеральном интернет-магазине www.podrygka.ru
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.