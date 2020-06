В Казани открывается первая «Подружка»

Теперь жители Казани смогут делать покупки не только онлайн! В первом магазине «Подружки» их ждут не только известные мировые бренды косметики, но и эксклюзивные марки: DE.CO, Moritz, Sea of Spa, Pink Up, Vox, Dewytree, Sun Look, A’pieu, Esfolio, Hada Labo. А также огромный выбор культовых корейских масок для лица, инновационные азиатские продукты, яркие новинки декоративной косметики и все мелочи, которые могут понадобиться в повседневном использовании.