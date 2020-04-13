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МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ОСВЕЖАЮЩИЙ БИОГЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАНИЯ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ DR. TAIGA

Мицеллярный биогель одним движением удаляет даже водостойкий макияж, придает коже сияющий вид и дарит ощущение свежести. Подходит для снятия макияжа с глаз.

Сок белой таежной березы благодаря высокому содержанию бетулиновой кислоты освобождает кожу от токсинов и глубоко увлажняет. Органический экстракт ледяной мяты тонизирует кожу, дарит ощущение чистоты и свежести. Полярная череда по содержанию витамина С, превосходит черную смородину, а так же содержит в высокой концентрации витамины А и Е. Органический гидролат полярной череды насыщает кожу витаминами, одновременно матирует и борется с несовершенствами, делая кожу гладкой и нежной.

Купить можно на Wildberries и Ozon.

БИО ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА, СУЖАЮЩИЙ ПОРЫ, PORE REFINER 5-В-1 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ DR. TAIGA

Насыщенная формула очищающего тоника идеально подходит для проблемной кожи, сужает поры, матирует и выравнивает тон. Успокаивает чувствительную кожу, подготавливает к нанесению сыворотки или крема.

Таежная ангелика содержит эфирные масла, жирные кислоты и важнейший для молодости кожи витамин В12. Цветочная вода таежной ангелики выравнивает цвет лица, повышает ее защитные функции. АНА кислоты лесной арники мягко отшелушивают и тонизируют. Комплекс ACTIVE C+ – это формула витамина C, дополненная биофлавоноидами. Оказывает мощное антиоксидантное действие и увеличивает синтез коллагена в клетках кожи

Купить можно на Ozon.

ОЧИЩАЮЩИЕ ДИСКИ ДЛЯ СИЯНИЯ КОЖИ GLOW PEEL PADS ИЗ КОЛЛЕКЦИИ C-BERRICA

Очищающие пилинг-диски для сияния кожи мгновенно преображают, создавая эффект безупречно гладкой и светящейся изнутри кожи. Нежно очищают, восстанавливая естественный pH кожи, обладают легким пилинг-эффектом, выравнивая тон и текстуру, освежая цвет лица.

Органический гидролат алтайской облепихи благодаря высокому содержанию витамина С, ускоряет процессы восстановления, способствует удержанию влаги в коже, возвращая ей упругость и эластичность. Активная форма витамина С «Active C+» подходит даже для чувствительной кожи, отлично воздействуя на верхние слои, защищая от УФ-излучения. АHA-кислоты нормализуют pH кожи и работу сальных желез, отлично отшелушивают, помогают уменьшить гиперпигментацию, улучшая цвет лица.

Купить можно на Sephora.

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ «АНТИОКСИДАНТНЫЙ» ИЗ КОЛЛЕКЦИИ C-BERRICA

Крем мгновенно снимает следы усталости и стресса после насыщенного дня. С утра взгляд моментально становится свежим и отдохнувшим, а темные круги менее заметными, благодаря мощным активным сибириским травам, входящим в состав крема.

Органическое масло облепихи благодаря высокому содержанию витамина С ускоряет процессы восстановления, способствует удержанию влаги в коже, возвращая упругость и эластичность. Кофеин мощный антиоксидант, способный ускорять процессы восстановления кожи, улучшая выработку коллагена и эластина, устраняя припухлости, а также предотвращая отечность и темные круги под глазами. Фосфолипиды поддерживают максимальный уровень увлажнения, восстанавливают липидный баланс и естественную защиту кожи.

Купить можно на Sephora.

МУЖСКАЯ МАСКА-ГЛИНА ДЛЯ БРИТЬЯ 2-В-1 «МАМОНТ»

Средство победило в номинации «Лучший мужской продукт для бритья» на главной выставке в области натуральной и органической косметики и продуктов питания Natural & Organic Products Europe 2019 в Великобритании.

Продукт можно использовать двумя способами: как глину для бритья или как маску для бритья.

Входящие в состав белая глина и органическое масло сибирского кедра успокаивают и защищают кожу. Арктическая полынь глубоко очищает кожу, мгновенно освежает и заряжает энергией. Гладкость, здоровое сияние кожи и приятные ощущения в течение всего дня гарантированы!

Купить можно на 4fresh и Ozon.