Знакомим вас с волшебными баночками от Organic Kitchen, а так же новинками от Planeta Organica и Organic People.

Волшебные баночки от от Organic Kitchen:

Восстанавливающая маска «Для абсолютного счастья волос. Баночка со счастьем»

Аргановое масло укрепляет структуру волос, увлажняет, придает роскошное сияние. Мякоть банана восстанавливает повреждения, а ее сладкий аромат повышает уровень эндорфинов, делающих вас счастливее!

Полирующий скраб для тела «Баночка с улыбкой»

Кокосовое масло разглаживает, масло какао смягчает и увлажняет кожу.

Лифтинг-маска для лица «Разглаживающая. Баночка с молодостью»

Эта баночка – источник молодости кожи. Гиалуроновая кислота - главный компонент молодости, она глубоко увлажняет, придает коже упругость и эластичность. Масло миндаля содержит рекордное количество витаминов, оно питает кожу и разглаживает морщинки, улучшает цвет лица и возвращает естественное сияние.

Утренний гель для душа «Баночка с удачей»

Клевер – символ удачи, а его экстракт к тому же увлажняет кожу, делая ее упругой и гладкой. Масло зеленого кофе наполнит ванну бодрящим ароматом, зарядит энергией и кожу, и вас!

Маска для лица «Супер увлажняющая. Баночка с красотой»

Масло греческой оливы - известное масло красоты, оно преображает кожу, насыщает влагой, делая ее гладкой и эластичной. Мякоть авокадо прекрасно смягчает и питает кожу, придает ей упругость. Ваша кожа выглядит ухоженной, сияющей и безупречной!

Гель для тела «Нежный увлажняющий. Баночка с любовью»

Роза – символ истинной любви, ее масло заботится о коже, насыщает влагой и делает ее совершенной. Роскошное масло мурумуру окутывает кожу, придавая ей нежность и мягкое сияние.

Новинки от Planeta Organica:

Hawaiian Carbon Face Scrub . Гавайский угольный скраб для лица, глубоко очищает и освобождает кожу от токсинов, защищает от воздействия негативных факторов окружающей среды.

. Гавайский угольный скраб для лица, глубоко очищает и освобождает кожу от токсинов, защищает от воздействия негативных факторов окружающей среды. Bahamas Salt Body Scrub . Морской соляной скраб, глубоко очищает и восстанавливает кожу, насыщает минералами, повышает упругость и тонус.

. Морской соляной скраб, глубоко очищает и восстанавливает кожу, насыщает минералами, повышает упругость и тонус. Ayurvedic Golden Body Ubtan . Золотой аюрведический скраб-убтан для тела бережно очищает, насыщает витаминами A, E, F, придавая коже тонус и сияние. Идеально для проведения домашней SPA-процедуры.

. Золотой аюрведический скраб-убтан для тела бережно очищает, насыщает витаминами A, E, F, придавая коже тонус и сияние. Идеально для проведения домашней SPA-процедуры. Caribbean Ocean Foot. Коралловый скраб для ног расслабление и гладкость сочетает в составе: рисовую пудру, соль мертвого моря, кокосовую скорлупу.

Новинки от бренда Organic People:

Объединяет их то, что все средства - абсолютно безопасны, так как не содержат опасных для здоровья химических компонентов: SLS, SLES, парабенов, хлоргексидина, диоксида титана, искусственных красителей и ароматизаторов и являются органическими сертифицированными.

ORGANIC PEOPLE СOCONUT & MINT. Ополаскиватель для полости рта

TOOTHPASTE / Very Cherry. Здоровье десен

TOOTHPASTE / Champagne Splash. Отбеливание для чувствительных зубов

TOOTHPASTE / Ginger Fizz. Защита от кариеса и бактерий

TOOTHPASTE / Blueberry Kiss. Удаление налёта от табака и кофе

В Казани фирменный магазин Organic Shop находится в ТЦ «МЕГА», Пр. Победы, 141.