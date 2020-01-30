Natura Siberca представляет: новая линейка нескучной уходовой косметики «Crazy Звири».

Четыре мультяшных зверя – полный песец, йети-веган, енот-потаскун и турбобелка – вдохновили российский бренд натуральной косметики на создание модных продуктов для кожи и волос. Песец уделил особое внимание уходу за собой после тренировки, белка знает все про detox кожи и волос, йети придумал продукты на модных растениях-суперфудах, а средства для лица от енота помогут вам пройти любой фейсконтроль.

Все продукты cruelty free* и сертифицированы по стандартам Vegan. Ищите в фирменных магазинах Natura Siberica!

В Казани фирменный магазин находится в ТРЦ «Парк Хаус», пр-т. Хусаина Ямашева, 46.

*косметика без жестокости, то есть те продукты, которые не тестируются на животных и не содержат компоненты, полученные от мертвых животных.