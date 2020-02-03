Кремль

Включенная в Список Всемирного наследия крепость вроде и не должна менять своего облика, но на самом деле внутри и вокруг нее постоянно происходит что-то новое: то фестиваль современной татарской культуры, то концерт симфонической музыки. Восстановлен собор Казанской иконы Божьей Матери, построена новая мечеть «Ирек» («Свобода»). Впрочем, Карла Маркса всегда была улицей больших свершений — на ней одной из первых в городе начали строить каменные дома.

More Bar

Бывшие бармены ReLab и Mr. Willard Илья Терентьев и Илья Пацалюк открывали свой бар так долго, что появился даже телеграм-канал с шутками про перенос открытия. Ожидания того стоили: это не тот бар, где изучают меню, а заходят в зал из-за кулис, словно на сцену. Бармен сначала общается с гостем и потом сам предлагает ему напиток под настроение, благо коктейлей всегда немного, все они авторские и список их постоянно меняется.

Адрес: ул. Карла Маркса, 5