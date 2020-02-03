Johnnie Bar Walking — новый формат развлечения для тех, кто хочет поближе познакомиться с барной культурой и своим городом. Фестиваль пройдет в нескольких городах по всей России, первые гастроли — в Казани. С 10 по 23 февраля здесь проведут 4 экскурсии в компании с отличными экскурсоводами, а одни из лучших баров города — More Bar, ReLab, Kommunalka Bar, «Культ», XIX.XX — представят специальное коктейльное меню хайболов в рамках нового фестиваля Johnnie Bar Walking Highball Cocktail Festival!
Фестиваль Johnnie Bar Walking в Казани! Почему это главный must-visit месяца?
А пока мы все в ожидании старта фестиваля, предлагаем воспользоваться нашим маршрутом по городу и отправиться на прогулку. Посмотреть расписание будущих экскурсий и зарегистрироваться на них (бесплатно! только для гостей 18+) можно по этой ссылке. Поспешите — количество мест ограничено.
Кремль
Включенная в Список Всемирного наследия крепость вроде и не должна менять своего облика, но на самом деле внутри и вокруг нее постоянно происходит что-то новое: то фестиваль современной татарской культуры, то концерт симфонической музыки. Восстановлен собор Казанской иконы Божьей Матери, построена новая мечеть «Ирек» («Свобода»). Впрочем, Карла Маркса всегда была улицей больших свершений — на ней одной из первых в городе начали строить каменные дома.
More Bar
Бывшие бармены ReLab и Mr. Willard Илья Терентьев и Илья Пацалюк открывали свой бар так долго, что появился даже телеграм-канал с шутками про перенос открытия. Ожидания того стоили: это не тот бар, где изучают меню, а заходят в зал из-за кулис, словно на сцену. Бармен сначала общается с гостем и потом сам предлагает ему напиток под настроение, благо коктейлей всегда немного, все они авторские и список их постоянно меняется.
Адрес: ул. Карла Маркса, 5
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More Bar
Черное озеро
Старейший казанский парк долгое время пустовал, пока за него не взялись власти — теперь здесь проводят фестивали, читают лекции, звучит музыка, а зимой за коньками выстраиваются длинные очереди. Напротив, на месте ЖК «Одетт», долгое время находился цирк. Деревянный построили в 1890 году братья Никитины — Аким, Дмитрий и Петр, которые до этого работали в Пензе и Саратове. Среди выступавших, как сообщают афиши, были «борцы Ципс-Янкобский, Мартынов-Вулкан, Джо-э-Мора-Лаугальф, Хаджи Мухан-Борисов». В 1927-м цирк, уже государственный, построили в камне. А в 1967-м он переехал в знаменитую «инопланетную тарелку» на той стороне от Кремля.
Адрес: ул. Дзержинского, 6б
Александровский пассаж
Занимающий почти весь квартал Александровский пассаж назван в честь владельца, купца первой гильдии Александра Александрова. Архитекторов для него подбирали с помощью конкурса. В результате третий в России пассаж спроектировала молодежь: 22-летние выпускники Петербургской Академии художеств Владимир Суслов и Николай Поздеев. Правда, уехать они из альма-матер не могли, так что строил здание Генрих Руш — позже он возведет рядом Чернояровский пассаж. В 1977 часть фасада обрушилась: всему виной холм, состоящий из слоев глины, известняка, суглинка, а также карстовые разломы и провалы. Через несколько месяцев случился пожар, так что жизнь внутри осталась только в части здания — здесь сидели конторы вроде Управления городского комитета по физической культуре и спорту, а также кафе «Ял». Последние два десятилетия внутрь невозможно попасть — идет медленная реконструкция, и меняются собственники.
Адрес: ул. Кремлевская, 17/22
ReLab Cocktail Bar
Первый коктейльный бар Казани перебрался с Чистопольской, где работал с 2011 года, в центр. Теперь его можно уверенно вписать в маршрут бархоппинга, благо многие бармены, работающие в соседних заведениях, проходили выучку в его стенах или в школе Alcohol by Volume.
Адрес: ул. Баумана, 9А
Петропавловский собор
С середины XVI века здесь стоял деревянный храм, пока богатейший купец Иван Михляев не решил возвести на его месте церковь — в честь посещения города Петром I. Здание построили в стиле барочного терема, с 38-метровым куполом и 49-метровой колокольней. Рядом стоит дом Михляева — между прочим, старейшая гражданская постройка Казани. При социализме в соборе работал антирелигиозный музей, потом планетарий и реставрационные мастерские. Именно в Петропавловском соборе проходят статусные праздничные богослужения.
Адрес: ул. Мусы Джалиля, 21
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ReLab Cocktail Bar
Исторический квартал № 69
В доминанте квартала Рахматуллина — Профсоюзная — Джалиля — Наджми — бывшая гостиница Дворянского собрания, дом Пискунова, Мариинская гимназия. Здесь бывали Екатерина II и Лев Толстой. От былой роскоши остались только стены, а вот из истории передачи зданий инвесторам и проектов реализации можно складывать эпос — по последним данным, здесь разместится очень элитный жилой комплекс.
Адрес: ул. Профсоюзная, 7
Kommunalka Bar
Дверь, стилизованная под автомат с газировкой, коридор с велосипедом, гостиная с ковром на стене, советская «стенка» и прочие элементы быта прошлого — таким образом братья Блиновы воплощают свое видение русской идентичности. Названия у местных коктейлей нет, а состав их зависит от сезонных продуктов: в одном могут оказаться гречневые сливки, а в другом — кордиал из хурмы.
Адрес: ул. Профсоюзная, 10/14
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Kommunalka Bar
Дом печати
Самый известный казанский памятник конструктивизму, напоминающий раскрытую книгу, появился, когда правительство республики решило объединить все печатные активности города — и редакции, и типографии — в одном большом здании. Проект достался ленинградскому архитектору Семену Пэну, а дом разместили на месте Хлебного базара. В Доме печати собирались писатели, работал крупнейший в республике книжный магазин. Часть газет и журналов переехала в 1974-м за реку — в Татарское газетно-журнальное издательство на Декабристов; здание ветшало, пока в 2012 году его не начали реставрировать (в процессе нашли в подвале челюсть мамонтенка и кости шерстистого носорога). Теперь это гостиница «Ногай».
Адрес: ул. Баумана, 19
Театр юного зрителя
Сначала это был клуб казанского купечества — с того времени сохранились Белый, Мавританский и Дубовый залы. После революции клуб превратили в Дом татарской культуры с концертами, выставками и спектаклями. В 1940 году сюда въехал театр юного зрителя. Сейчас в его репертуаре и детские сказки, и серьезные постановки по Гоголю и Пушкину с цитатами из реалий нынешней России.
Адрес: ул. Островского, 10
Дом Карла Фукса
Как гласит легенда, выпускник Гёттингенского и Магбургского университета сам попросил отправить его в Казань, будучи именитым профессором. В итоге он несколько лет даже был ректором Казанского университета. Знаток истории, ботаники, медицины не зря жил напротив Сенного базара (сейчас на этом месте различные здания и парк, а сто с лишним назад работало до 200 лавок, торговавших буквально всем, от хлопка до сахара). Зная татарский и арабский языки, Фукс сумел добиться расположения местных жителей, благодаря чему написал две книги: «Краткая история города Казани» и «Казанские татары в статистическом и этнографическом отношениях».
Адрес: ул. Московская, 58/5
XIX.XX
На это место наткнулись владельцы бара More в поисках помещения и решили вернуться, чтобы открыть здесь уже новое пространство. На крохотной площади поместился огромный стол и барная стойка, всего 15 мест. Концепция проста и революционна: все коктейли готовят на основе невыдержанного алкоголя — джина, граппы и так далее. Стиль вдохновлен рубежом веков, а потому напитки посвящены Дягилеву, Менделееву, братьям Люмьер и Сергею Прокудину-Горскому (первооткрывателю цветной фотографии в России).
Адрес: ул. Московская, 58
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XIX.XX
Номера «Булгар»
Ныне жилой комплекс со стеклянными верхними этажами, в прошлом — дом одного из богатейших казанских купцов Ибрагима Аппакова, который стал известен благодаря коммерсанту Фаткулле Ахмадуллину — он снимал его под гостиницу. В номере 40 жил самый известный татарский поэт Габдулла Тукай. Не только потому, что было дешево, но и потому, что тут же располагались редакции газет и типографий, с которыми он сотрудничал, неподалеку обитали друзья и соратники. Некоторое время здесь же работал «Восточный клуб», в котором ставились первые татарские пьесы и звучала музыка. Нынешнее здание — новодел, построенный в 2008 году на месте снесенного памятника.
Адрес: ул. Татарстан, 13
Театр Камала
Построенный к 1986 году театр — самое видное достижение казанской архитектуры в области советского модерна. На этом месте долгое время стояла трамвайная станция, после появилась стройка, которую не могли завершить. Во-первых, из-за недостатка финансирования, во-вторых, из-за того, что озеро Кабан, рядом с которым теперь летом не протолкнуться, не сразу смогли очистить от промышленных отходов. Теперь без образа театра-парусника, парящего над водной гладью, невозможно представить город.
Адрес: ул. Татарстан, 1
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«Культ»
«Культ»
Клубный бар в памятнике архитектуры XIX века с летней террасой, видом на Старо-Татарскую слободу, диджей-сетами, лаундж-зоной и коктейлями — классическими и твистами на них. Многие посетители надолго запомнят «Крестного русского» ― аллюзию на «Белого русского», «Крестного отца» и «Крестную мать», с черным перцем, сливками и куркумой.
Адрес: ул. Каюма Насыри, 5Б, корп. 1
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