Народное кафе

В Казани впервые, вопреки устойчивому мнению о развитии только премиального сегмента, появился уникальный проект народного кафе - "Царская Столовая", в котором удачно сочетаются формат домашней кухни, включающий вкусное приготовление простой и разнообразной еды, уютный интерьер и ненавязчивое музыкальное сопровождении с ценовой категорией. Цены - как и во всех остальных столовых города, но во всём остальном параллели будет провести невозможно.

Задумывая "Царскую столовую", создатели были одержимы мечтой создать "пятизвездочную столовую" – кафе самообслуживания, доступное для каждого, но в то же время сочетающее в себе качество блюд и доброжелательное обслуживание.

В меню более 70 блюд традиционной домашней кухни,слегка переделанной и доработанной до совершенства шеф-поваром.

Помимо традиционной домашней, присутствуют творения и авторской кухни.Учитывая тотальную занятость всех слоев населения, в том числе, судя по Инстаграм, мам и домохозяек,

можно сделать хороший прогноз на будущее такого формата в нашем городе.