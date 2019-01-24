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Народное кафе

В Казани впервые, вопреки устойчивому мнению о развитии только премиального сегмента, появился уникальный проект народного кафе - "Царская Столовая", в котором удачно сочетаются формат домашней кухни, включающий вкусное приготовление простой и разнообразной еды, уютный интерьер и ненавязчивое музыкальное сопровождении с ценовой категорией. Цены - как и во всех остальных столовых города, но во всём остальном параллели будет провести невозможно. 

Задумывая "Царскую столовую", создатели были  одержимы мечтой создать "пятизвездочную столовую" – кафе самообслуживания, доступное для каждого, но в то же время сочетающее в себе качество блюд и доброжелательное обслуживание.  
В меню более 70 блюд традиционной домашней кухни,слегка переделанной и доработанной до совершенства шеф-поваром. 
Помимо традиционной домашней, присутствуют творения и авторской кухни.Учитывая тотальную занятость всех слоев населения, в том числе, судя по Инстаграм, мам и домохозяек, 
можно сделать хороший прогноз на будущее такого формата в нашем городе.

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Автор: viluky
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