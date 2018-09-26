Британский шеф Оливер Доллард проведёт в Казани ужин авторской кухни

Оливер Доллард известен по всему миру. Ему всего 29 лет, но он уже успел поработать в нескольких престижных ресторанах Лондона, отмеченных мишленовскими звёздами. Оливер работал и во Франции, и в Тайване, и в Сингапуре, и в Москве.

Отличительная черта блюд Оливера Долларда – это безупречно свежие продукты, соответствующие сезону, а также элементы национальных кухонь мира. Его фишка – нестандартные вкусовые сочетания, например, говядина в квасе или мороженое из сена. Их можно будет попробовать на предстоящем мастер-классе.

Выступление знаменитого повара в Казани состоится в Sebbie Kitchen&Bar 27 сентября в 20.00. Количество мест ограничено, цена билета – 2 500 рублей. По вопросам приобретения можно обращаться по адресу ул. Некрасова, 16 или по телефону 8-843-590-31-36.