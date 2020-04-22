Между Ярославлем и Костромой будет курсировать "победная" электричка

Накануне в первый рейс от Ярославля до Костромы отправилась тематическая электричка — сообщает пресс-служба Cеверной железной дороги.



Все четыре вагона пригородного поезда оформлены композициями ко Дню Победы. Здесь изображен боец Красной Армии, женщина-труженица тыла, орден Отечественной войны, орден «Победа», Знамя Победы, георгиевская ленточка, в центре — паровоз.



Авторы изображений в стиле спрей-арт — профессиональные художники. В течение трех недель они оформляли вагоны в депо города Данилов. Запуск тематического поезда — это дань памяти всем железнодорожникам, внесшим немалый клад в Великую Победу.

В первый рейс Победная электричка отправилась 21 апреля в 13.02 со станции Ярославль Главный. В Кострому она прибыла в 15.24. Об этом сообщает k1news.