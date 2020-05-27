На базе медицинского центра «Решма» развернуто 139 инфекционных коек

Станислав Воскресенский осмотрел палаты для пациентов, в том числе палату интенсивной терапии, в которой уже развернули шесть коек с подключением к аппаратам ИВЛ, а всего в реанимационном зале при необходимости число коек увеличат до 24. Также оборудован склад средств индивидуальной защиты, инженерное помещение, где размещены кислородные концентраторы.

Руководитель медицинского центра «Решма», главный врач учреждения Михаил Кизеев доложил главе региона, что центр на 100% готов к приему пациентов. Перепрофилированный корпус наиболее подходит для лечения больных с диагнозом новая коронавирусная инфекция, поскольку он почти на 1,5 км удален от основного здания, здесь достаточное количество входов и выходов, что позволяет боксировать помещения.

Губернатор отметил, что учитывая расположение учреждения, медицинский центр также при необходимости сможет помогать соседним регионам. «Сейчас я ещё раз хотел бы повторить: очень многое зависит и у нас в Ивановской области, и в целом в России от того, как каждый из нас будет себя вести. Чем лучше мы научимся соблюдать элементарные правила безопасности, тем быстрее мы справимся с этой заразой. Надо просто соблюдать жесткие регламенты по безопасности здоровья. На предприятиях, в магазинах, в транспорте, при личном общении», – добавил Станислав Воскресенский.