Медицинский центр «Решма» готов к приему пациентов инфекционного профиля. Для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией перепрофилирован один из корпусов учреждения. На базе медицинского центра «Решма» развернуто 139 коек для пациентов с COVID-19, из них 98 коек с кислородной поддержкой. Оснащение клиники во вторник, 26 мая, лично проверил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.
На базе медицинского центра «Решма» развернуто 139 инфекционных коек
Станислав Воскресенский осмотрел палаты для пациентов, в том числе палату интенсивной терапии, в которой уже развернули шесть коек с подключением к аппаратам ИВЛ, а всего в реанимационном зале при необходимости число коек увеличат до 24. Также оборудован склад средств индивидуальной защиты, инженерное помещение, где размещены кислородные концентраторы.
Руководитель медицинского центра «Решма», главный врач учреждения Михаил Кизеев доложил главе региона, что центр на 100% готов к приему пациентов. Перепрофилированный корпус наиболее подходит для лечения больных с диагнозом новая коронавирусная инфекция, поскольку он почти на 1,5 км удален от основного здания, здесь достаточное количество входов и выходов, что позволяет боксировать помещения.
Губернатор отметил, что учитывая расположение учреждения, медицинский центр также при необходимости сможет помогать соседним регионам. «Сейчас я ещё раз хотел бы повторить: очень многое зависит и у нас в Ивановской области, и в целом в России от того, как каждый из нас будет себя вести. Чем лучше мы научимся соблюдать элементарные правила безопасности, тем быстрее мы справимся с этой заразой. Надо просто соблюдать жесткие регламенты по безопасности здоровья. На предприятиях, в магазинах, в транспорте, при личном общении», – добавил Станислав Воскресенский.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.