Роман Савченко продлил контракт с «Локомотивом»

31-летний защитник начал заниматься хоккеем в родном для себя Усть-Каменогорске, где в середине нулевых дебютировал уже на взрослом уровне, закрепившись в команде Первой лиги.

В 2008 году вступивший в КХЛ «Барыс» не мог не заметить одного из лучших защитников Казахстана и пригласил Савченко в свои ряды. Именно приглашение в Астану и стало одним из важнейших решений в карьере игрока — там Роман провёл десять сезонов.

В сезоне 2018/19 впервые переехал в Россию, подписав однолетний контракт с новосибирской «Сибирью». В мае 2019 года стал игроком ярославского «Локомотива». В регулярном чемпионате 2019/20 принял участие в 61 игре — больше всех в команде. Набрал 12 (5+7) очков, став четвёртым по результативности защитником команды, в плей-офф добавил к этому 2 передачи в 6 встречах при показателе полезности «+1».

Роман Савченко является одним из наиболее опытных и результативных защитников в истории сборной Казахстана на различных уровнях. Выступал на многих крупных турнирах, в том числе юниорском, молодёжном и взрослом чемпионатах мира, а также в отборе к Олимпийским играм.

В общей сложности провёл в КХЛ 602 матча, в которых набрал 154 (56+98) очка при показателе полезности «-23» и 374 минутах штрафа. За последние шесть сезонов: силовые приёмы — 459, блокированные броски — 326, заработал на себе удаления 50 раз.