Синти-поп группа «Моя Мишель» выступит на фестивале «Летчикфест 2020»

Организаторы фестиваля «Летчикфест 2020» объявили о том, что свое участие подтвердила известная синти-поп группа «Моя Мишель». Коллектив, название которого произошло от известной песни The Beatles «Michelle», в прошлом году участия не принимал, и его выступление в рамках фестиваля этим летом станет дебютным.

История группы, лидером которой является певица и автор песен Татьяна Ткачук, началась в Благовещенске в 2009 году – сначала «Моя Мишель» выступала по городам Дальнего Востока, а потом ее участники по отдельности перебрались в Москву. На сегодняшний день в активе команды 11 клипов, 4 полноформатных и 2 мини-альбома, выступления на фестивалях «Соседний мир», «Нашествие», «Кубана» и «Индюшата», а также победа на музыкальном конкурсе Ильи Лагутенко и Ивана Урганта «Work&Rock Battle». В проекте «Главная сцена» куратором коллектива был знаменитый продюсер Игорь Матвиенко.

Фестиваль пройдет с 7 по 9 августа на территории экофермы «Джао ДА!ЧА» в Ярославской области. Ранее уже сообщалось, что на фестивале выступят более тридцати артистов, в числе которых Shortparis, Lumen, Noize MC, Найк Борзов, Дельфин, Uma2rman, Zventa Sventana, «Animal ДжаZ», SunSay, «Пилот», «Кирпичи», «Аффинаж», Louna, Anacondaz, «Тараканы!», «Слот», «Мельница», 7Б, Billy’s Band, Сергей Бобунец, а также «Машина времени», ДДТ и другие герои отечественной рок-сцены.

Билеты на официальном сайте фестиваля.

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