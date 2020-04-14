Фестиваля «Летчикфест 2020» запустил флешмоб

Всем желающим предлагается до 26 апреля снять видео со своим исполнением любимой песни из творчества артистов-участников фестиваля любым способом (а капелла, под минус, под гитару или даже под кахон - никаких ограничений нет). Далее требуется всего лишь загрузить его в свои соцсети под хештегом #летчикдома. Список уже заявленных музыкантов можно посмотреть на letchikfest.ru

Уже 30 апреля жюри флешмоба, представленное, в частности, участником фестиваля Найком Борзовым, выберет трех победителей, создавших самые креативные ролики, и вручит им призы:

1. Диск Найка Борзова с автографом и два билета на фестиваль;

2. Футболка «Летчикфест» и два билета на фестиваль;

3. Два билета на «Летчикфест».

Напомним, что фестиваль пройдет с 7 по 9 августа 2020 года на территории экофермы «Джао ДА!ЧА» в Ярославской области. В его лайн-апе более тридцати артистов, среди которых Lumen, ДДТ, Noize MC, Найк Борзов, Дельфин, Uma2rman, Тараканы! и другие герои отечественной музыкальной сцены.

Билеты на официальном сайте фестиваля.

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