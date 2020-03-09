На «ЛётчикФесте» выступят «Машина времени», ДДТ и Дельфин

С 7 по 9 августа 2020 года на территории экофермы «Джао ДА!ЧА» под Переславлем-Залесским в Ярославской области пройдет ежегодный семейный музыкальный фестиваль «ЛётчикФест». В числе его участников – Lumen, «Машина времени», ДДТ, Дельфин, Uma2rman, «Тараканы!», НАИВ, Элизиум, «7Б», «Рок-привет», «Гудтаймс», Сергей Бобунец. Всего лайн-ап фестиваля будет включать около 30 коллективов.



В этом году гостей ждет разнообразная развлекательная программа: большая игровая зона для детей площадью 5500 кв.м. с детским фудкортом и аниматорами, где родители смогут на целый день оставить малышей под присмотром. И самое главное - вход на фестиваль детям до 12 лет бесплатный. Также на территории будут располагаться партнерские зоны с развлечениями; бар с напитками и закусками; vip-lounge с сидячими местами по системе «всё включено» - здесь в комфортной обстановке гости смогут наблюдать за выступлениями музыкальных участников фестиваля.



На территории «ЛетчикФеста» будет организована зона фудкорта с двадцатью гастрономическими концепциями: итальянская, мексиканская, вегетарианская кухни и др. Также будет организован маркет с авторской сувенирной продукцией и др. Гостей фестиваля ждёт приятный сюрприз - в этому году наслаждаться выступлениями любимых групп зрителям не помешают ни дождь, ни грязь – прямо перед сценой будет построен большой танцевальной настил.



На территории экофермы будут функционировать комфортные домики для проживания, которые рассчитаны на 3 и 6 человек с собственным удобствами и прекрасным видом на пруд и лес. Для большой компании уже построены пять юрт Дальнего Севера, в каждой может разместиться до 10 человек. Кроме того, во время проведения фестиваля возможно арендовать уже установленную палатку или место под собственную.



Помимо облагороженной инфраструктуры для семейного отдыха и проживания на территории расположены: теплицы, настоящий самолет АН-2, баня и ферма, где можно увидеть пасущихся коров, отару овец, бегающих кур по двору, плавающих в пруду гусей и даже павлинов и альпак. Для безопасности посетителей ферма окружена забором.



Добраться до фестиваля можно будет с помощью трансфера, который будет ездить не только из Москвы, но и из Ярославля. Узнать расписание автобусов можно будет на сайте фестиваля. Также на фестивале действуют льготные билеты по специальной цене – скидка в размере 50%. Для того, чтобы их получить, необходимо написать в директ Instagram или на почту фестиваля.

Приобрести билеты можно у билетных операторов и на официальном сайте фестиваля:

https://letchikfest.ru/

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