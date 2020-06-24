Роман Курцын встретил новую любовь

"А у меня тут новая любовь..." - именно такой пост опубликовал известный актер Роман Курцын (на минуточку! родом из Костромы).

На фото Роман стоит в обнимку с актрисой Анастасией Уколовой. Девушка снималась в ситкоме «СашаТаня», в фильме "Громкая связь", а также вместе с Курцыным в комедии «Семь ужинов».

Но романтическую сенсацию развеивают хэштеги к посту. По ним понятно, что Роман начал работу над новым проектом, а девушка играет роль его возлюбленной. Съемки сериала «Легенда» для телеканала «ТНТ» проходят в Московской области.



Отметим, что для новой роли Роман Курцын кардинально изменил прическу, покрасив волосы в светлый оттенок и подняв вверх.