Волковский театр официально стал объектом культурного наследия

Владимир Путин подписал указ об отнесении театра им. Федора Волкова к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации.

Теперь Министерство культуры должно включить ярославский театр в соответствующий государственный свод объектов, а Правительство России должно обеспечить не только правовые, но также финансовые и материальные условия для учреждения в новом статусе.

«Прекрасный подарок к юбилейному, 270 сезону, который открывается завтра. Ждем ярких премьер и новых побед!», – прокомментировал такое решение губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на своей странице в Facebook.

Идея присвоить новый статус впервые прозвучала в Союзе театральных деятель России весной этого года – как реакция на попытку объединить Волковский и Александринский театры.

Сторонники слияния говорили, что ярославский театр, будучи федеральным, финансируется Министерством культуры по остаточному принципу. Противники в ответ на это и предложили повысить статус. Идею главе государства озвучил председатель СТД РФ Александр Калягин. Путин – согласился.