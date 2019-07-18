«Первая фабрика авангарда»: лауреат «Золотой Маски» прочтет в Иванове свою пьесу

Писатель Дмитрий Данилов станет участником фестиваля «Первая фабрика авангарда». На малой сцене Ивановского областного драматического театра 12 сентября он прочтет свою пьесу «Свидетельские показания».

Это история про человека, который «выпал из окна своей квартиры и разбился насмерть». Абстрактный, невидимый следователь заводит дело. О погибшем ему рассказывают разные персонажи – соседи, коллеги. Разделенные лишь на условных женщин и мужчин, – больше никаких персонажей в пьесе нет, – они дают характеристику, рассказывают об этом человеке. Перед читателем раскрывается нетривиальная судьба.

Дмитрий Данилов в 2018 году стал лауреатом «Золотой Маски» – главной театральной награды страны – за пьесу «Человек из Подольска». История о полицейских, ведущих экзистенциальные и философские беседы со случайным задержанным, который любит Амстердам, но не видит ничего хорошего в родном Подольске, стала настоящим хитом в российских театрах. К слову, ее премьера на большой сцене состоялась в Ярославле.

Также в рамках фестиваля «Первая фабрика авангарда» 13 сентября будет сыгран спектакль «Ганди молчал по субботам» московского театра «Школа драматического искусства». Ранее «Собака.ru» рассказывала об этой постановке и режиссере Александре Огареве.

На следующий день в Иванове состоится перфоманс плейбек театра «Cor de vita» «Власть несбывшегося». А завершится театральная программа 15 сентября премьерой Ивановского драматического театра «Леха» по одноименной пьесе Юлии Поспеловой.

Фестиваль «Первая фабрика авангарда» пройдет в Иванове с 11 по 15 сентября. Он включает в себя шесть направлений: «Новейшее искусство», «Фотография», «Театральная лаборатория», «Мода и дизайн», «Хореографический перфоманс» и «Интеллектуальная платформа».