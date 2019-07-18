«Первая фабрика авангарда»: лауреат «Золотой Маски» прочтет в Иванове свою пьесу
Писатель Дмитрий Данилов станет участником фестиваля «Первая фабрика авангарда». На малой сцене Ивановского областного драматического театра 12 сентября он прочтет свою пьесу «Свидетельские показания».
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Дмитрий Данилов. Фото: Сергей Михеев, «Российская газета»
Это история про человека, который «выпал из окна своей квартиры и разбился насмерть». Абстрактный, невидимый следователь заводит дело. О погибшем ему рассказывают разные персонажи – соседи, коллеги. Разделенные лишь на условных женщин и мужчин, – больше никаких персонажей в пьесе нет, – они дают характеристику, рассказывают об этом человеке. Перед читателем раскрывается нетривиальная судьба.
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«Человек из Подольска». Театр им. Волкова. Фото: Татьяна Кучарина
Дмитрий Данилов в 2018 году стал лауреатом «Золотой Маски» – главной театральной награды страны – за пьесу «Человек из Подольска». История о полицейских, ведущих экзистенциальные и философские беседы со случайным задержанным, который любит Амстердам, но не видит ничего хорошего в родном Подольске, стала настоящим хитом в российских театрах. К слову, ее премьера на большой сцене состоялась в Ярославле.
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«Ганди молчал по субботам». Фото: Наталия Чебан
Также в рамках фестиваля «Первая фабрика авангарда» 13 сентября будет сыгран спектакль «Ганди молчал по субботам» московского театра «Школа драматического искусства». Ранее «Собака.ru» рассказывала об этой постановке и режиссере Александре Огареве.
На следующий день в Иванове состоится перфоманс плейбек театра «Cor de vita» «Власть несбывшегося». А завершится театральная программа 15 сентября премьерой Ивановского драматического театра «Леха» по одноименной пьесе Юлии Поспеловой.
Фестиваль «Первая фабрика авангарда» пройдет в Иванове с 11 по 15 сентября. Он включает в себя шесть направлений: «Новейшее искусство», «Фотография», «Театральная лаборатория», «Мода и дизайн», «Хореографический перфоманс» и «Интеллектуальная платформа».
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