Уволен директор Волковского театра. Худрук уходит сам

Директор театра им. Волкова Алексей Туркалов снят с должности. Такое решение было принято в Министерстве культуры. «Собака.ru» сообщала, что его увольнения требовал коллектив – артисты и сотрудники.

– Так управлять театром нельзя, – сказал министр культуры Владимир Мединский.

Как стало известно, театр покидает и художественный руководитель Евгений Марчелли. В разговоре с изданием «Собака.ru» он сообщил, что сам принял такое решение после встречи в минкульте.

Исполнять обязанности главы театра до 20 августа будет заместитель директора по финансам Юлия Серова. То, что она опытный сотрудник, которому можно доверять, отметили и министр культуры, и художественный руководитель.

Напомним, события начали стремительно развиваться с минувших выходных. Практически все артисты – 51 человек из 64 – подписали письмо в поддержку художественного руководителя Евгения Марчелли. Вместе они требовали уволить директора Алексея Туркалова.

– Алексей Олегович активно вмешивается в работу творческого персонала, несмотря на то, что согласно Уставу, он не имеет на это права. Его профессиональная позиция, если это можно так назвать, идет вразрез с работой известного театра, – говорится в письме.

Свое требование артисты адресовали министерству культуры и губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову.

В среду, 3 июля, актеры записали видеообращения, где отметили, что Алексей Туркалов разрушает «творческую, дружескую атмосферу в театре». Это стало ответом на появившуюся информацию, что, вероятно, по просьбе Туркалова, неизвестные люди звонили в Министерство культуры. Они представлялись актерами театра им. Волкова и говорили, что Марчелли принудил их подписать письмо в свою поддержку. Якобы никаких проблем в коллективе нет.

Вчера, 4 июля, состоялся закрытый сбор коллектива. Претензии директору высказывали не только артисты, но и сотрудники театра. Сам Алексей Туркалов не смог самостоятельно рассказать о своей работе на посту директора. Он читал по листкам, а отвечая на вопросы, постоянно советовался с помощницей.

Основные претензии коллектива к директору – это вмешательство в творческую часть, недовольство новыми людьми, которых директор взял на работу, а также неприятие методов работы Туркалова. Об этом изданию «Собака.ru» сообщил источник в театре им. Волкова.

Евгений Марчелли занимал пост художественного руководителя с 2011 года. Его спектакли, поставленные в Волковском театре, были отмечены тремя «Золотыми Масками». В числе номинантов на главную театральную премию страны они присутствуют постоянно. Алексей Туркалов стал директором минувшей зимой. Источники «Собака.ru» в театре отмечают, что никаких положительных перемен при нем не случилось.