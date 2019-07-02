В театре им. Волкова просят уволить директора

Практически вся труппа ярославского театра им. Волкова выразила поддержку художественному руководителю Евгению Марчелли, который заявил о том, что конфликт с директором Алексеем Туркаловым перешел в форму «бескомпромиссной борьбы».

Под письмом, которое направлено министру культуры Владимиру Мединскому и губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову, подписалось большинство актеров – 51 из 64. Остальные тоже не встали на сторону Туркалова, а просто воздержались от оставления подписей.

– Я несколько раз приглашал Алексея Туркалова встретиться вместе с артистами, называл разные возможные дни, но он отказывался. Директор передал, что с труппой встречаться не будет – только с коллективом, – рассказал изданию «Собака.ru» Евгений Марчелли. – В итоге на состоявшемся сборе я еще раз подчеркнул всю остроту ситуации. Подавляющее большинство актеров поддержали мою позицию.

Исход внутренний борьбы, по мнению Евгения Марчелли, только один – увольнение Туркалова с должности директора. Это позволит вернутся театру к нормальной творческой и административной жизни. Как стало известно «Собака.ru», такой выход видят и многие сотрудники театра. Некоторые актеры публикуют на своих страницах в социальных сетях информацию о написанном обращении.

– До 8 июля я планирую встретиться с представителями Министерства культуры, – рассказал Марчелли.

Вот цитата из письма, которое оказалось в распоряжении издания «Собака.ru»:

«Мы изначально были удивлены тем, что в федеральный театр, назначен человек, руководящий до этого Владивостокским цирком и Хабаровским театром драмы, творческие успехи которого в период его руководства весьма сомнительны. Мы надеялись, что, придя туда, где творческой жизнью руководит один из выдающихся режиссеров современности – заслуженный деятель искусств, лауреат и многократный номинант Национальной театральной премии «Золотая Маска» Евгений Марчелли, Алексей Олегович станет единомышленником художественного руководителя и помощником в работе над дальнейшим развитием театра. Сейчас мы с уверенностью утверждаем, что это не получилось и в дальнейшем достигнуть консенсуса в работе также невозможно. Алексей Олегович активно вмешивается в работу творческого персонала, несмотря на то что, согласно Уставу, он не имеет на это права. Его профессиональная позиция, если это можно так назвать, идет вразрез с работой известного театра. Между директором и художественным руководителем существует мощный неразрешимый конфликт, который негативно отражается на работе. Труппа театра в данном моменте не может оставаться в стороне и выступает в поддержку своего художественного руководителя».

Алексей Туркалов был назначен директором минувшей зимой. До этого – после ареста в 2017 году экс-руководителя Юрия Итина по делу «Седьмой студии» – театр возглавлял Евгений Марчелли. В то время никаких существенных административных проблем не возникало – в рабочем порядке выпускались премьеры, которые затем были отмечены высокими оценками критиков и экспертов. Например, такие спектакли, как «Нам не страшен серый волк» и «Пилорама плюс». Сложности начались с приходом Алексея Туркалова.

Добавим, в должности художественного руководителя Евгений Марчелли – с февраля 2011 года. Его спектакли, поставленные в Волковском театре, отмечены тремя «Золотыми Масками» – главной театральной наградой страны.

Фото: группа Волковского театра во «ВКонтакте»