В Иванове покажут московский спектакль «Ганди молчал по субботам»

Спектакль «Ганди молчал по субботам» представит в Иванове московский театр «Школа драматического искусства». В сентябре он будет сыгран на фестивале «Первая фабрика авангарда».

В основе постановки одноименная пьеса, ставшая в 2017 году финалистом крупных российских драматургических конкурсов – «Ремарка», «Любимовка», «Кульминация». Написана Анастасией Букреевой.

– Рассказ мальчика, предпочитавшего любой лжи, даже спасительной, – молчание. Рассказ о своей семье и дружбе с бомжихой Лизой, сидевшей в подземном переходе и мывшейся в городском фонтане. Лиза, которая чувствует себя в любом месте как дома, научила мальчика Мота молчать, как Ганди, по субботам. И когда он стал это делать – все вокруг, от предательства отца до суетливости матери и маразма дедушки, – стало выпуклым и непереносимым, – так отзывается о пьесе театральный критик Кристина Матвиенко.

Притча о постепенно проявляющем себя новом «рассерженном поколении» – такими словами характеризован двухчасовой спектакль. К слову, премьера его состоялась в марте прошлого года.

Режиссер – Александр Огарев. Поставил около 50 спектаклей в разных городах России. Его московские работы были представлены, например, на сценах МХТ им. Чехова, «Современника», РАМТа, театра им. Пушкина и театра им. Ермоловой.

В 2009 году вместе с Олегом Глушковым поставил в «Школе драматического искусства» спектакль «Гвидон», который в итоге стал лауреатом «Золотой Маски» в номинации «Эксперимент».

Что касается «Школы драматического искусства», то это театр, включающий в себя лабораторию по изучению различных сценических идей и экспериментов. Основан в 1987 году Анатолием Васильевым. Находится на улице Сретенке в центре Москвы.

Фестиваль современного искусства «Первая фабрика авангарда» пройдет в Иванове уже второй раз – с 11 по 15 сентября. Работа над афишей активно идет уже сейчас. Она будет включать в себя 6 направлений: «Новейшее искусство», «Фотография», «Театральная лаборатория», «Мода и дизайн», «Хореографический перфоманс» и «Интеллектуальная платформа».

Фото: Наталия Чебан