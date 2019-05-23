За независимость: Владимир Путин согласен присвоить театру им. Волкова особый статус

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил, что Владимир Путин поддержал идею присвоить Волковскому театру статус особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации.

Идея присвоения нового статуса была впервые озвучена в апреле – во время обсуждения в Союзе театральных деятелей России идеи объединения Волковского и Александринского театров. К тому моменту намерение о слиянии стало резонансным не только в самом Ярославле, но и в культурном сообществе страны.

В ходе расширенного заседания участники пришли к выводу что нужно выступить с инициативой присвоения театру им. Ф. Волкова статуса особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации и включения его в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации с обеспечением правовых, финансовых и материальных условий деятельности театра.

Это стало ответом на заявления сторонников объединения, что Волковский театр финансируется Министерством культуры РФ по остаточному принципу.

Отметим, тогда на встрече присутствовали представители российской и ярославской областной власти, руководство СТД РФ, художественные руководители и артисты обоих театров, а также театральная профессиональная общественность.

– У Волковского театра славная история и высокие художественные достижения, не раз подтверждённые профессиональными наградами. Он должен сохранить свою самостоятельность. А новый статус поможет исправить ситуацию и открыть перед театром новые перспективы. Благодарю Президента за поддержку Первого русского! – пишет глава региона в Facebook.

Напомним, «Собака.ru» рассказывала о том, что в административной жизни театра им. Волкова существует кризис. Так, недавно художественный руководитель Евгений Марчелли и часть коллектива выступили с просьбой уволить нового директора Алексея Туркалова, который создал в театре «атмосферу нетерпимости».